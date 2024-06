Calcio giovanile: il Torino FC si aggiudica il XXXV Torneo Amichevole Nazionale Città di Riva Ligure

Con la consegna del Trofeo al Torino FC che ha battuto nella Finale a 3 Empoli, 2 classificato e Modena 3 classificato, si è concluso il XXXV Torneo Amichevole Nazionale Città di Riva Ligure memorial Tabbò categoria Pulcini primo anno, si è aggiudicato invece il Trofeo Gagliardi chi ha ottenuto il primo posto nel girone eliminatorio, cioè l Empoli FC.

"Si vuole ringraziare tutte le squadre partecipanti alla manifestazione - si spiega nel comunicato - che oltre le già citate Torino, Empoli e Modena, il Genoa, lo Spezia ed ovviamente i ragazzi della Scuola Calcio RivaSstefano del GS Riva Ligure ASD che hanno ben figurato e suscitato interesse da parte di alcuni osservatori presenti in tribuna che hanno assistito alla Manifestazione

Abbiamo consegnato come ogni anno i premi speciali di Miglior Portiere al n 1 del Modena Edoardo Andreozzi e Capocannoniere al n 9 dell’ Empoli Giacomo Gridel a seguire i premi speciali del “miglior” giocatore di ogni Squadra nominato dalle indicazioni dei mister avversari a fine gara. Motivo di orgoglio nostro aver avuto 4 ragazzi nominati con il vincitore prevalere di un solo punto sugli altri, questo ribadisce che più di uno dei nostri ragazzi ha suscitato motivo di attenzione.

Torino n 10 Edoardo Cirillo, Empoli n 4 Lorenzo Pellegrini, Modena n 9 Leonardo Chiari , Genoa n 2 Giovanni Ascolese, Spezia n 2 Lorenzo Antonucci, Riva Ligure n 85 Samuele Rommeri. Prima della consegna del Trofeo al Torino FC abbiamo voluto omaggiare con la maglia dei 30 anni, il tecnico del Modena Stefano Benanti, per un gesto che sicuramente è stato significativo, forse a discapito della sua squadra, e quindi meritevole di nota da parte di tutti i Mister presenti.

Il Premio Bruno Di Fabio, consegnato sabato al termine della kermesse piccoli amici è stato dato a Federico Marchi con la motivazione: cresciuto anche lui come arbitro con Bruno. Osservatore Arbitri Serie A e Responsabile della Comunicazione dell AIA. Nella stessa cerimonia , a sorpresa ed a sua insaputa, abbiamo premiato anche Franco Cane , arbitro benemerito già vice Presidente e Presidente della Sezione AIA Imperia. Istruttore Corsi AIA, da sempre Collaboratore di Bruno.

Un ringraziamento a chi si è adoperato per il trasporto atleti, le nonne e mamme che hanno preparato i pasti per i nostri ospiti, a chi a seguito il Torneo e annotato tutto, a chi ha lavorato per dare un punto ristoro e musica a tutti i presenti, agli arbitri che insieme a tutti i ragazzi hanno regalato un bello spettacolo a tutti i presenti".