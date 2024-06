Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 10 a domenica 16 giugno in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 10 GIUGNO



SANREMO

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

13.00. WPT Prime Sanremo WPT Sanremo Championship Season 2024: giornata finale del torneo di poker internazionale tra i più importanti del circuito WPT. Poker Room del Casinò Municipale (più info)

15.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

IMPERIA



11.00. Cerimonia in ricordo di Giacomo Matteotti, in occasione del Centenario dell'assassinio, nel Piazzale di Palazzo Civico

VENTIMIGLIA

18.30. Presentazione alla cittadinanza dei risultati ottenuti nel primo anno di mandato amministrativo. Interviene il Sindaco, On. Flavio Di Muro, e tutti gli Assessori comunali che esporranno gli obiettivi raggiunti rispetto al programma elettorale. Terrazza del Forte dell’Annunziata

BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di fotografie del fotografo Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero



CERVO



10.00-20.00. Per il progetto ‘Pittori famosi a Cervo’, due mostre degli studenti del Liceo Artistico di Imperia ‘Omaggio a Carmelina Piccolis’ e ‘Aspettando Peppino Schernone’. Sala espositiva del Castello dei Clavesana, fino al 12 giugno (h 10/13-16/20)



ENTROTERRA

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



9.00. ‘Upaint Monaco 2024 - Festival Street Art’ (ultimo giorno): gigantesca galleria a cielo aperto, con vivaci opere di 12 artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Esplanade du Larvotto (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





MARTEDI’ 11 GIUGNO



SANREMO



15.00. Nell’ambito dei ‘Martedì Letterari’, l’Onorevole Valdo Spini, in collaborazione con il Liceo G.D. Cassini, conferenza di Fabrizio Del Noce sulla sua esperienza nel mondo della Comunicazione nazionale. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



IMPERIA



21.15. ‘Il secolo è mobile - La storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro’: monologo multimediale del reporter, giornalista e scrittore Gabriele Del Grande che riflette sul futuro e la libera circolazione delle persone non bianche. Cinema Centrale di via Cascione, ingresso gratuito

VENTIMIGLIA



TAGGIA

15.00-19.00. Per un’importante produzione cinematografica diretta dal regista Roberto Lippolis, casting per piccoli ruoli e per le figurazioni speciali. I profili ricercati: ragazzi tra i 22 e i 28 anni e uomini tra i 35 e i 55 anni. Oratorio della Confraternita dei Rossi di Taggia, in Salita Campo Marzio, anche domani



CERVO



ENTROTERRA

TRIORA



FRANCIA

MONACO



MERCOLEDI’ 12 GIUGNO



SANREMO



IMPERIA

8.15. ‘Borgo Sant'Agata - i cammini del mercoledì mattina’: escursione accompagnati dalla guida Marina Caramellino. Ritrovo al Mc Donald di Imperia Oneglia, info 337 106 6940 (più info)

VENTIMIGLIA



TAGGIA

15.00-19.00. Per un’importante produzione cinematografica diretta dal regista Roberto Lippolis, casting per piccoli ruoli e per le figurazioni speciali. I profili ricercati: ragazzi tra i 22 e i 28 anni e uomini tra i 35 e i 55 anni. Oratorio della Confraternita dei Rossi di Taggia, in Salita Campo Marzio



CERVO



ENTROTERRA

TRIORA



FRANCIA

MONACO



GIOVEDI’ 13 GIUGNO



SANREMO

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)



17.00. ‘Swing Corner of the Fortrress’: presentazione del vinile ‘Swing Parade! Le migliori orchestre sincopate italiane degli ultimi 20 anni’ edito da Mellophonium Multimedia. Sala ‘Magazzino di Ponente del Forte di Santa Tecla (4 euro ingresso al museo)

21.00. Presentazione ufficiale del mediometraggio thriller/horror ‘Violetta Resti’ del regista sanremese Riccardo Di Gerlando. Evento a cura di Zuccherarte Ponente con la collaborazione del Club per l'UNESCO di Sanremo. Teatro dei Casinò, ingresso gratuito sino ad esaurimento posti



IMPERIA



VENTIMIGLIA



10.00-18.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere i cataloghi’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209



18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)



TAGGIA

9.30. Incontro per ragazzi, famiglie ed educatori sul tema ‘Intelligenza Artificiale: cosa ci aspetta davvero?’. Evento a cura della Diocesi Ventimiglia-Sanremo. Centro Estivo a Levà



CERVO



21.30. Per ‘Cervo Ti Strega’ (11ª edizione), incontro con i finalisti del Premio Strega 2024. Conduce l’incontro il giornalista Luca Telese. Letture a cura dell’attrice Silvia Villa. Intermezzi musicali del Trio pianistico a sei mani ‘I tasti tosti’, formato da Paolo Flora, Cristina Orvieto, e Liliana Flora (10 euro). Piazza dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



FRANCIA

MONACO



18.30. ‘Intelligenza Artificiale e ChatGPT’: conferenza di Svend Albertsen, esperto informatico, sull’Intelligenza Artificiale e ChatGPT, tendenze attuali, possibilità, e preoccupazioni. A cura del Club Soroptimist International de Monaco. Auditorium Rainier III (più info)

20.00. ‘La dodicesima notte’: spettacolo teatrale ispirato a un triangolo amoroso, cuore pulsante della commedia classica di Shakespeare. Con Pierre Boulben, Benoît Facerias, Céline Laugier, Ugo Pacitto, Arnaud Raboutet, Joséphine Thoby. Théâtre des Muses (più info)





VENERDI’ 14 GIUGNO

SANREMO



9.00-12.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele. Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno (venerdì, sabato e domenica)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

14.30-18.00. ‘Run for the Whales 2024’ (charity marathon a favore dell’Istituto Tethys per far conoscere le balene e i delfini che popolano le acque del ponente ligure e per raccogliere fondi da destinare alla loro tutela e alla ricerca scientifica): iscrizioni e ritiro pettorali per la Half Marathon, 10 Km e Family Run. Campo di Atletica di Pian di Poma (più info)

IMPERIA



20.45. In coincidenza con l’evento internazionale ‘On the Moon again’, osservazione della Luna al telescopio, in connessione allo spettacolo di Planetario ‘Viaggio nel Sistema Solare’. Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (in caso di condizioni meteo sfavorevoli, l’osservazione non potrà avvenire e verrà effettuata un'attività sostitutiva), info museiimperia@solidarietaelavoro.it

VENTIMIGLIA



BORDIGHERA



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



TAGGIA



21.00. Concerto del coro ‘Mille voci, una voce’ a cura dell'Ass. culturale ‘La luna e i suoi raggi’. Piazza SS Trinità

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

FRANCIA

MONACO

9.00-16.00. ‘APIdays’: Giornata Nazionale di Sensibilizzazione delle api, le sentinelle a guardia del nostro ambiente, con attività gratuite per bambini e adulti, raccolta e degustazione del miele, giochi didattici e mostre. Terrasses de Fontvieille, anche domani (più info)

19.00. Serata inaugurale del 63° Festival della Televisione di Monte-Carlo’. Grimaldi Forum Monaco, fino al 18 giugno (il programma)

VILLEFRANCHE-SUR-MER



SABATO 15 GIUGNO



SANREMO

9.00-18.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele (h 9/12-15/18). Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno (venerdì, sabato e domenica)

10.30-13.00. ‘Run for the Whales 2024’ (charity marathon a favore dell’Istituto Tethys per far conoscere le balene e i delfini che popolano le acque del ponente ligure e per raccogliere fondi da destinare alla loro tutela e alla ricerca scientifica): Iscrizioni solo per la 10 Km e Family Run + Ritiro pettorali per la Half Marathon, e 10 km + Consegna pacchi gara per la Half Marathon, 10 km e Family Run. Campo di Atletica di Pian di Poma (più info)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Per ‘Swing Corner of the Fortrress’, concerto di musica brasiliana con un trio specializzato nella samba e bossanova guidato dalla voce di Valbilene Coutinho accompagnata dalla chitarra di Riccardo Anfosso e dalle percussioni di Enzo Cioffi. Sala ‘Magazzino di Ponente del Forte di Santa Tecla (4 euro ingresso al museo e concerto)



19.00-21.00. ‘Run for the Whales 2024’: Partenza 10K Run for the Whales (h 19) + Partenza Family Run Run for the Whales (h 19.10) + Partenza da San Lorenzo al Mare della Half Marathon Run for the Whales (h 19) + Cerimonia di Premiazione (h 22). Campo di Atletica di Pian di Poma (più info)

IMPERIA



8.00-19.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino di antiquariato e collezionismo sotto i portici di Via Bonfante (ogni terzo sabato del mese)

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

BORDIGHERA



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)

TAGGIA



18.30. ‘Sanremo Marathon’: corsa podistica sulla pista ciclabile da San Lorenzo al Mare a Sanremo. Passaggio sulla pista ciclabile ad Arma intorno alle 18.30



DIANO MARINA

8.00. ‘Divertiamoci a Diano’: 12ª edizione della manifestazione di inizio estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Isola pedonale, anche domani

18.00. Notte bianca a tema Famiglia Addams con musica live e DJ set a partire dalle ore 21.00. Serata a cura di Associazione Vivi Diano marina con Noi. Isola pedonale



ENTROTERRA

BAJARDO

10.00. TAXIterapia: festa per tutto il paese e per gli ospiti della comunità alloggio ‘Antonio Taggiasco’. Gli arzilli nonni ripercorreranno un pezzo della prova del Rally di Sanremo a bordo di vetture storiche. L'esperienza è aperta a tutti i coraggiosi



CARPASIO

CASTEL VITTTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Il Cielo tra Primavera ed Estate: cena dalle ore 19.30 osservazioni dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘E lizzette de San Zane’: percorso enogastronomico per i carruggi del borgo allietato dalla musica delle band che parteciperanno al concorso ‘Belin, che band!’ (tutti i dettagli a questo link)

PIETRABRUNA



9.30. Per ‘Benessere in Natura’, passeggiata negli uliveti, meditazione guidata Rientro in paese, visita al museo archeologico, al borgo, alla chiesa e all'oratorio, gratuito aperto a tutti, info 337 1066940 (più info)

15.30. Per ‘Benessere in Natura’, Yoga negli uliveti, a contatto con secolari alberi Rientro in paese, visita al museo archeologico, al borgo, alla chiesa e all'oratorio (10 euro), aperto a tutti, info 337 1066940 (più info)

17.30. Per ‘Benessere in Natura’, degustazione olio, assaggio della Stroscia il dolce tipico di Pietrabruna con storytelling del paese gratuito aperto a tutti, info 337 1066940 (più info)

PIEVE DI TECO

PERINALDO

9.30-13.00. In occasione del 399esimo anniversario della nascita Giò Domenico Cassini, visita al Castello Maraldi e alla dimora storica del Cassini, edificio situato all'interno del centro storico

17.00 & 18.00. In occasione del 399esimo anniversario della nascita Giò Domenico Cassini, incontro dal titolo 'Un universo di colori invisibili' con il professore Andrea Possenti con intervento sui progressi tecnologici che hanno dato agli astronomi 'occhiali' speciali capaci di svelare un universo di corpi celesti tanto curiosi quanto insospettati + alle 18, incontro 'Terra, Marte, Venere: pianeti quasi fratelli' con il professor Enrico Flamini. Sala consiliare del Comune, ingresso libero

21.45. In occasione del 399esimo anniversario della nascita Giò Domenico Cassini, 'Moon Night': osservazioni astronomiche guidate ai telescopi di Luna, stelle doppie, ammassi stellari e nebulose. Osservatorio comunale Cassini



ROCCHETTA NERVINA



7.30. Partenza della 1ª tappa della Alvi Trail Liguria Rochetta Nervina-Mendatica: gara di ultra trail running che attraversa l’Alta Via dei Monti Liguri e l’Alta Via delle Cinque Terre con arrivo a Portovenere il 22 giugno (più info)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.30. Per gli ‘Itinerari di Letteratura 2024’, presentazione della nuova traduzione di alcuni scritti di André Gide sull’Europa, elaborati e pubblicati fra gli anni ‘20 del ‘900 e il primo dopoguerra, di estrema attualità: ‘Il futuro dell’Europa e altri scritti’, presentati da Paola Fossa e pubblicati da Quodlibet Editore. Centro polivalente ‘Le rose’, ingresso libero

TRIORA



17.00-19.00. Racconti a Realdo a spasso con gli scrittori con Presentazione libri e firma copie, ore 20 cena in Osteria Desgenà (più info)



FRANCIA

CANNES



21.00. ‘La Notte delle Luci’: Festival di Strada con attività per tutta la famiglia. Al calar della notte gli artisti della compagnia Karnavires guideranno i partecipanti per le strade prima di illuminare la piazza della chiesa con uno spettacolo pirotecnico tanto bello quanto mistico (più info)



MONACO

9.00-16.00. ‘APIdays’: Giornata Nazionale di Sensibilizzazione delle api, le sentinelle a guardia del nostro ambiente, con attività gratuite per bambini e adulti, raccolta e degustazione del miele, giochi didattici e mostre. Terrasses de Fontvieille (più info)

10.00. ‘5° Incontro dei Luoghi Storici dei Grimaldi di Monaco’: un evento che vede impegnati i comuni di Breil-sur-Roya, Bathernay, Ventimiglia, Olivetta San Michele, Airole, Ripacandida, Campagna, Monteverde, Spinazzola, Poggiorsini, Terlizzi e Canosa di Puglia con sfilate e attività culturali, prelibatezze locali da degustare e dimostrazioni di arti e mestieri regionali. Place du Palais, anche domani (più info)

11.00-20.00. 63° Festival della Televisione di Monte-Carlo’: studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 18 giugno (il programma)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

10.00-19.00. ‘Rétro Moto Classic’: museo a cielo aperto con quasi 80 moto da collezione + una sfilata di motociclette nel villaggio. All'interno dello spazio Les Néréides mostra di dipinti e sculture intorno al mondo delle motociclette, abbinata anche a un'esposizione di biciclette d'epoca. Théâtre sur la Mer, ingresso libero, anche domani



VILLEFRANCHE-SUR-MER



DOMENICA 16 GIUGNO



SANREMO

15.00-18.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele. Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno (venerdì, sabato e domenica)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



20.30. Seconda selezione del Cantaestate 24 aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in 2 categorie: Under e Over. Presenterano Alex Penna e Angelo Fiume. Ristorante Oasi chez Gabry del tennis club Solaro in Strada Solaro 111

IMPERIA



8.30-12.00. 40ª edizione della ‘Gara di pesca con canna da riva’ categoria ‘Pierini’ (bambini fino a 12/13 anni). Iscrizione gratuita e per chi non ha l'attrezzatura di pesca gli verrà fornita. Durante la gara verrà distribuita la merenda. Il pesce pescato verrà mantenuto vivo e liberato. Ritrovo ed iscrizioni (gratuite) presso la sede sociale Asno (molo lungo di Oneglia), info 391 1655510

VENTIMIGLIA

TAGGIA

8.00-19.00. Fiera antiquariato e curiosità a cura dell’Ass. Arte & Party. Ex Mercato Coperto a Taggia

9.00. 1° Trofeo Marina degli Aregai: esposizione veicoli storici dalle 9 alle 10.30 alla stazione ferroviaria. A seguire itinerario per le vie della città di Taggia e di Santo Stefano al Mare

10.00. Passeggiando per il Borgo: camminata nel centro storico con guida turistica. A cura dell’A.I.L. (Ass. Italiana Contro le Lucemie, Linfomi e mielomi). Ritrovo in piazza SS Trinità



DIANO MARINA



8.00. ‘Divertiamoci a Diano’: 12ª edizione della manifestazione di inizio estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Isola pedonale



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali in piazza del paese (ogni terza domenica del mese)

BAJARDO

10.30. Giornata all'aria aperta nella quale ascoltare la voce o il silenzio della natura con una piacevole passeggiata muovendo il corpo e il pensiero. Nel pomeriggio alle 15.30 seconda parte dell'incontro all'interno della Chiesa Vecchia di San Nicolò: lezioni di Yoga Anandamaya, Meditazione sui 7 Chackra del Maestro Umberto Assandri con il sottofondo musicale delle Campane Tibetane di Maria Teresa Deva. Info Maria Teresa Deva 338 299 4451, Umberto Assandri 392 581 0310



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CARPASIO

MENDATICA



7.30. Partenza della 2ª tappa della Alvi Trail Liguria Rochetta Mendatica- Calizzano: gara di ultra trail running che attraversa l’Alta Via dei Monti Liguri e l’Alta Via delle Cinque Terre con arrivo a Portovenere il 22 giugno (più info)

PIETRABRUNA



9.30. Benessere negli uliveti: passeggiata negli uliveti + yoga + visita alla chiesa, all'oratorio, al museo della Giara accompagnati dalla guida Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo all’inizio di Torre Paponi, prenotazione obbligatoria 337 1066940 (più info)



12.00. Per ‘Benessere in natura’, visita al borgo e alla torre saracena + pasta per tutti + passeggiata negli uliveti con letture + degustazione di olio extravergine di oliva taggiasca (evento gratuito aperto a tutti). Ritrovo in piazza delle feste a Boscomare, prenotazione obbligatoria 337 1066940 (più info)

PIEVE DI TECO

TRIORA

FRANCIA

MONACO

10.00. ‘5° Incontro dei Luoghi Storici dei Grimaldi di Monaco’: un evento che vede impegnati i comuni di Breil-sur-Roya, Bathernay, Ventimiglia, Olivetta San Michele, Airole, Ripacandida, Campagna, Monteverde, Spinazzola, Poggiorsini, Terlizzi e Canosa di Puglia con sfilate e attività culturali, prelibatezze locali da degustare e dimostrazioni di arti e mestieri regionali. Place du Palais (più info)

11.00-20.30. 63° Festival della Televisione di Monte-Carlo’: studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 18 giugno (il programma)

18.00. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con il violoncellista Pablo Ferrández. In programma musiche di Tchaikovsky, Bruckner. Auditorium Rainier III (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-18.00. ‘Rétro Moto Classic’: museo a cielo aperto con quasi 80 moto da collezione + una sfilata di motociclette nel villaggio. All'interno dello spazio Les Néréides mostra di dipinti e sculture intorno al mondo delle motociclette, abbinata anche a un'esposizione di biciclette d'epoca. Théâtre sur la Mer, ingresso libero

VILLEFRANCHE-SUR-MER



