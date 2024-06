Un argento ed un bronzo il bottino dei Canottieri matuziani ai Campionati Liguri 2024.



Nel singolo under 19 Leonardo Arosio dopo aver vinto la sua batteria ha chiuso la finale al secondo posto dietro Campanini dello Speranza. Nel doppio under 19 bronzo per Lorenzo Dalla Libera e Diego Consonni. Nel singolo under 17 F quarta Elena Cioni che a lungo aveva difeso con successo il secondo posto. Nel singolo under 17 M quinto in finale Lorenzo Dalla Libera passato dai recuperi nelle regate non valide per il titolo Ligure terzo Alessio Crespi nel 7:20 cadetti, quarti nel.doppio misto under 17 Andrea Enotarpi e Elena Cioni, quarto anche Sebastian Vlacech nel 7:20 allievi b. In tutte le regate i sanremesi hanno denotato un calo nell'ultima parte di regata, fattore in parte da ascrivere alla mancanza a Sanremo di un campo di allenamento di 2000 metri e del meteo che ha reso difficili gli allenamenti di fondo in mare aperto.