Taggia, mozione Rivieracqua: opposizione "Utilizzare i 2,6 mln di debito per i cittadini”, Conio: “La valuteremo, ma già messo 30mila euro"

Il gruppo di minoranza Progettiamo il futuro di Taggia, come anticipato già settimana scorsa in consiglio comunale, ha presentato una mozione per proporre una soluzione riguardo il caso maxi bollette di Rivieracqua. Stando a quanto riportato nel documento, l’idea dei consiglieri è quella di utilizzare il debito da 2,6 milioni di euro della società ligure nei confronti del comune taggiasco per venire incontro ai cittadini in difficoltà.

“La mozione è un invito all’amministrazione a verificare, tramite gli uffici comunali, la possibilità giuridica, amministrativa e contabile di utilizzo degli importi vantati a titolo di credito verso Rivieracqua per sostenere i cittadini, le famiglie e le imprese presenti sul territorio comunale che si trovino – o possano eventualmente trovarsi in futuro – in situazioni di difficoltà economica a causa degli aumenti tariffari in premessa”, spiega il consigliere di minoranza Davide Caldani. “Il Comune ha già creato un fondo da 30mila euro, ma ancora non sappiamo se possono bastare o meno. L’aumento sul Comune rimane e quindi arriveranno bollette più alte. Per questo abbiamo pensato di utilizzare il credito di Rivieracqua: se tutto va bene entro il 31 dicembre dovrebbe arrivare la prima tranche di pagamento, quindi bisogna capire se si potranno utilizzare questi fondi oppure no”.

Come ricordato dal consigliere Caldani, il Comune di Taggia ha già stanziato 30mila euro per far fronte alle difficoltà dei residenti. Cifra che, come ripetuto dal sindaco Mario Conio, dovrebbe coprire “ampiamente le richieste dei cittadini”. Per quanto riguarda la mozione, invece, il primo cittadino ha assicurato che "l’amministrazione valuterà i suoi contenuti, anche se, sottolineo, che la stessa appare superata nei suoi contenuti, da quanto abbiamo già fatto, ossia stanziando 30mila euro per il sostegno delle fasce più sensibili. Utile ricordare per, che quello che oggi viene proposto dalla minoranza, soltanto pochi giorni fa veniva dalla stessa criticato; questo comportamento, appare singolarmente ondivago e poco comprensibile. Al momento la cifra stanziata risulta essere ampiamente sufficiente per soddisfare le richieste pervenute. Ogni altra valutazione verrà fatta in sede di consiglio comunale".