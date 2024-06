Fulvio Fellegara chiude la campagna elettorale con Brando Benifei "Da noi solo proposte e nessuna polemica" (Video)

Anche se la chiusura ‘festosa’ della campagna elettorale si è svolta venerdì scorso, Fulvio Fellegara l’ha di fatto terminata questo pomeriggio in via Corradi, approfittando della visita del candidato alle Europee, Brando Benifei.

In tanti simpatizzanti e sostenitori hanno affollato il locale ‘Ipazia’ con Benifei che, ovviamente ha parlato sia del suo impegno in Europa che del collega Fellegara: “Credo che il vecchio continente e Sanremo siano legate, così come le nostre due sfide. Andare avanti con un’Europa che insiste sugli investimenti comuni, l’impegno per l’ambiente e per il lavoro ed avere amministrazioni che hanno voglia di lavorare con l’Ue in tanti settori è importante. Spero che Fellegara sia il sindaco per poter lavorare insieme in modo da dare tante opportunità al territorio. Noi lavoriamo insieme per l’utilità dei cittadini e l’Europa deve essere fatta sentire vicina”.

A Fulvio Fellegara abbiamo chiesto come mai la festa di chiusura si è svolta venerdì scorso: “E’ stato un modo per rilanciare il nostro impegno e ricaricare le batterie per l’ultima settimana. E’ stato un anticipo per lo slancio finale e terminare con il sorriso sule labbra come abbiamo fatto per tutto il tempo”. Lei ha detto che ricomincerebbe da capo: “E’ stata un’esperienza straordinaria, perché abbiamo una comunità politica, sorridente ed allargata con molti giovani, che hanno anteposto gli interessi collettivi a quelli personali. Abbiamo fatto una campagna con risorse infinitamente minori degli altri, ma che non ha sfigurato. Sono pronto a fare l’ulteriore sforzo per una seconda parte anche se, comunque, noi siamo qui per il futuro perché comunque non finisce qui”.

Qualche polemica c’è stata, in una campagna elettorale comunque corrette, decisamente molto più che altre in passato: “Ognuno ragiona in base al proprio carattere e cultura. Noi abbiamo lavorato sulle proposte per il futuro e le polemiche le abbiamo lasciate ad altri. Noi siamo rimasti concentrati sulle nostre idee ed evidenziato quanto non va bene, nell’ottica del miglioramento. Non abbiamo lesinato critiche all’amministrazione uscente e a chi, a nostro avviso, se le è meritate. Ogni critica è stata affiancata ad una proposta senza polemiche perché siamo rivolti al futuro”.

Alla serata, oltre alla candidata alle Europee Lucia Artusi, anche l'Onorevole Andrea Orlando.