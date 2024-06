Domani e domenica a Sanremo e Bordighera due nuovi appuntamento con 'L'uomo e il pellicano'

La Fondazione ‘L’uomo e il pellicano’, che si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer (1875-1965), torna con nuovi appuntamenti, domani e domenica. I due eventi, vere e proprie esperienze musicali, sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e prevedono al termine della manifestazione una raccolta di libere offerte a sostegno di AISLA.

Domani si terrà, presso la Chiesa Evangelica Luterana di Corso Garibaldi a Sanremo (ore 17) l’evento musicale benefico con raccolta fondi a favore di AISLA (sezione di Imperia – Savona) dal titolo “Musica e Solidarietà di inizio estate”. Alberto Guglielmi Manzoni parlerà di quanto finora realizzato dalla fondazione da lui fondata e creata un anno fa, e presenterà il duo formato dal soprano Fiorella Di Luca (soprano) e dall’organista e pianista Tiziana Zunino le quali eseguiranno arie di Puccini, Donizetti e Mascagni.

L’evento è curato ed organizzato dalla fondazione l’Uomo e il Pellicano, ed è in collaborazione con il Club per l’Unesco di Sanremo ODV. Ha il patrocinio del Comune di Sanremo, della Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo, della Chiesa Evangelica Valdese di Sanremo-Bordighera-Vallecrosia, del Rotary Club-Sanremo e del Rotary Club-Imperia, del Lions Club Sanremo Host, di Confindustria Imperia e dell'Azienda Antonio Marchese (Ricerca e Selezione Rose), e dell’Associazione culturale musicale Nardini.

Domenica si svolgerà, invece, presso la ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria 4 a Bordighera, “Musica e Solidarietà con la Family Band”, un evento musicale benefico con raccolta fondi a favore di AISLA (sezione di Imperia - Savona). Per l’occasione, Alberto Guglielmi Manzoni, oltre a celebrare i risultati raggiunti dalla Fondazione e i sogni per il futuro, introdurrà una famiglia di musicisti, il Trio De Franceschi formato da Renzo De Franeschi (maestro di fagotto), Simone De Franceschi (maestro di flauto) e Vittorio De Franceschi (maestro di clarinetto) che eseguiranno arie di W. A. Mozart, F.J.Haydn e H.Tomasi.

L’evento è curato ed organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano, ed è in collaborazione con il Club per l’Unesco di Sanremo ODV. Ha il patrocinio del Comune di Bordighera, dell’UNITRE Intemelia Ventimiglia-Bordighera, del Rotary Club-Sanremo e del Rotary Club-Imperia, del Lions Club Sanremo Host, di Confindustria Imperia e dell'Azienda Antonio Marchese (Ricerca e Selezione Rose).