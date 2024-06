Sanremo: Ideacasa Mercatone apre le porte ai tuoi sogni!

Preparati a dare sfogo alla tua creatività e a rinnovare la tua casa con Ideacasa Mercatone Sanremo! Che tu stia cercando complementi d'arredo, articoli per il bricolage, soluzioni per il giardinaggio o capi d'abbigliamento per tutta la famiglia, qui troverai tutto ciò che desideri a prezzi imbattibili.





Oltre 2.000 mq di esposizione dedicati a soddisfare ogni tua esigenza:

Arredamento casa: Dai mobili alle decorazioni, tutto per creare un'atmosfera unica e accogliente nei tuoi spazi.

Bricolage: Libera la tua creatività e dai sfogo alla tua passione per il bricolage con Ideacasa Mercatone!

Elettronica: Scopri le ultime novità in fatto di tecnologia a prezzi accessibili.

Casalinghi: Rendi la tua cucina ancora più funzionale e piacevole con i numerosi utensili e accessori di qualità.

Giardinaggio: Crea un'oasi di verde e relax nel tuo giardino con l'arredo e gli attrezzi da giardinaggio.

Abbigliamento uomo e donna: Scegli tra una vasta gamma di capi d'abbigliamento per completare il tuo look con stile.

E non è tutto! Da Ideacasa Mercatone Sanremo potrai approfittare di:

Un team di esperti sempre pronto a consigliarti e guidarti nella scelta dei prodotti più adatti alle tue esigenze.

Un ampio parcheggio gratuito per la tua comodità.

Offerte incredibili tutto l'anno per garantirti il massimo risparmio.

Non perdere l'occasione di visitare il nuovo Ideacasa Mercatone a Sanremo!

Ideacasa Mercatone: la qualità che meriti, al prezzo che vuoi!





Per ulteriori informazioni e per scoprire le offerte del mese clicca (QUI)





Indirizzo: Via Frantoi Canai 135 (ex Di Meco) - Sanremo