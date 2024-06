Sanremo, capretto cade in una fascia in campagna: recuperato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Sanremo sono intervenuti questa mattina, venerdì 7 giugno, a Poggio di Sanremo, in via Andrea Grossi Bianchi, per il recupero di un capretto, il quale era scivolato in una fascia sottostante difficilmente raggiungibile per la proprietaria. La squadra è riuscita a recuperare l'animale con una scala: fortunatamente il capretto, restituito alla proprietaria, si trova in buone condizioni di salute e non è rimasto ferito.