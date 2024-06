Meglio la Sanremo di oggi o quella di vent'anni fa? Parola ai cittadini: "Bene nelle infrastrutture, ma addio ai rapporti personali di una volta"

Meglio la Sanremo di oggi o quella di vent’anni fa ? È la domanda fatta ai cittadini di Sanremo a pochi giorni dalle elezioni. Una domanda che si rifà al claim tutto matuziano delle ultime settimane, diventato sempre più virale per via della campagna elettorale e che spopola tra le vie del centro. Ma sarà davvero così? La Città dei Fiori era meglio tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, o è solo nostalgia?

Per la maggior parte degli intervistati la risposta è sì. O meglio, la Sanremo di vent’anni fa era sicuramente meno moderna, ma più umana. Stando ai racconti dei cittadini sanremaschi, 20 anni fa era più facile avere dei rapporti personali sinceri e senza barriere. In città ci si aiutava e anche all’interno delle famiglie, stando sempre ai vari racconti, l’atmosfera era diversa.

E dal punto di vista delle infrastrutture? Sicuramente la Sanremo di oggi è un gioiellino se paragonata agli anni che furono. L’esempio più utilizzato dai vari intervistati è via Matteotti. La pedonalizzazione dell’arteria principale della città è un vanto di cui andare fieri per i cittadini matuziani. “Sicuramente la città è migliore ad oggi. Vent’anni fa lungo via Matteotti circolavano le macchine, ora le persone ci passeggiano e si siedono a bere un caffè – afferma un cittadino - In questo la città è migliorata molto. Poi è chiaro, una volta le persone erano migliori, ma la vita va avanti”.