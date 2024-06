Cade a terra mentre si trova in un parcheggio e si procura un grave trauma facciale. E’ accaduto questa mattina ad un uomo di 66 anni che si trovava in via San Vincenzo a Vallecrosia.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia. Il 66enne è stato soccorso e poi portato in ospedale a Sanremo, in codice giallo di media gravità. Sul posto anche la polizia locale di Vallecrosia.