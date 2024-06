Elezioni Amministrative a Sanremo: Mager "Importante estendere la rete fognaria a San Bartolomeo"

Uno degli interventi più importanti sulla rete fognaria da realizzare da parte della nuova amministrazione comunale, ovviamente in collaborazione con Rivieracqua e gli altri eventuali Enti o Aziende da coinvolgere, è sicuramente l’estensione della rete fognaria cittadina all’area posta nella zona a monte di via Ludovico Ariosto e zona ponte dell’isola, a San Bartolomeo. Si tratta di un’area fortemente urbanizzata, i cui scarichi ad oggi non sono collegati con la fognatura pubblica.

L’intervento da realizzare - oltre a poter finalmente permettere l’allaccio fognario di molte abitazioni ad oggi dotate di sistemi autonomi per lo scarico delle acque reflue - potrebbe essere inquadrato in un contesto più ampio, connesso alla realizzazione di un completamento della viabilità di cornice, ad oggi incompleto, che permetterebbe - oltre alla raccolta dei reflui - una migliore ripartizione delle portate delle acque nere, integrabile anche con la posa di altri servizi di rete (gas, acqua, fibra ecc).

Si tratta di una problematica molto complessa, che è stata affrontata nel corso di un incontro tra alcuni abitanti di zona san Bartolomeo e San Giacomo e il candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager, unitamente ai candidati consiglieri Luca Marvaldi e Sabrina Mergiotti (Anima). All’incontro era presente anche l’Ing. Stefano Puppo, autorevole ingegnere idraulico e marittimo, specializzato anche nelle rete fognarie.

“Pur nella complessità del problema – hanno spiegato Puppo e i candidati – le soluzioni esistono e occorrerà lavorare intensamente per arrivare quanto prima alla loro realizzazione”.