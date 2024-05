Imperia: Balleari, Fidanza e Tosi, presentati oggi i candidati di Fratelli d'Italia alle Europee (Foto e Video)

Presentazione ad Imperia per due candidati liguri (più un lombardo ‘adottato’ dalla nostra regione) di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni Europee. Alla presenza dell’On. Matteo Rosso e del Senatore Gianni Berrino, i tre hanno salutato i dirigenti ed i sostenitori della provincia di Imperia.

Matteo Rosso ha evidenziato l’importanza delle loro candidature: “Io sento l’orgoglio ligure e lo sento e spero proprio, questa volta, un nostro conterraneo possa essere eletto. E’ chiaro che si può chiedere anche ad altri deputati ma, se c’è un ligure che conosce i problemi del territorio, tutto diventa più facile”.

Sulla stessa linea il Senatore Gianni Berrino: “Siamo nel capoluogo per Fidanza e i due candidati liguri Balleari e Tosi. Elezioni Europee importantissime, ancora più delle politiche scorse per il destino del nostro paese. L’invito è di andare comunque a votare”.

Stefano Balleari, perché ha deciso di candidarsi? “Il mio slogan è ‘un ligure in Europa’ e la delegazione di Fratelli d’Italia si preannuncia molto importante. Quindi serve far sentire la voce della Liguria, ascoltando le istanze del territorio. Gli elettori si possono fidare di me perché ci sono sempre stato, a vari livelli e da quattro anni sono capogruppo in consiglio regionale. Chi mi ha contattato in questi anni ha sempre ricevuto risposte, magari dei no ma sono sempre stato vicino a chi ha avuto bisogno di noi”.

Stessa domanda a Carlo Fidanza: “Abbiamo lavorato tanto in questi ultimi anni, nei quali abbiamo cercato di contrastare le ‘eurofollie’ soprattutto quelle green. Stiamo lavorando per portare l’Europa al centrodestra per sostenere i nostri settori importanti, massacrati dalla sinistra rosso verde. I temi sono tanti e anche quelli liguri devono essere difesi non solo in Italia ma anche in Europa, in particolare per le infrastrutture ma anche turismo e la difesa dei balneari”.

Antonella Tosi spiega il motivo della sua candidatura: “La mia decisione è nata dal fatto che sono una europeista convinta e, quando mi è stato proposto è stato facile. Con Fratelli d’Italia perché sono sempre stata a destra, prima con An e, ora, dopo una pausa eccomi nuovamente qui”.