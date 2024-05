Elezioni Sanremo, Davide Verrando (FdI): “Ritardi nei lavori e divieti di balneazione danneggiano il turismo balneare”

Davide Verrando, candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali di Sanremo, ha espresso “ forte preoccupazione per la situazione attuale delle spiagge cittadine, evidenziando come i ritardi nei lavori e i frequenti divieti di balneazione stiano gravemente danneggiando il turismo balneare ”.

“È sufficiente fare un giro sul lungomare per capire i problemi dei nostri balneatori - ha dichiarato Verrando - ci sono lavori che dovevano essere conclusi da mesi e invece ci sono ancora cantieri aperti a inizio giugno. Non mancano poi i frequenti divieti di balneazione, e ci sono strade e zone sopra le spiagge a dir poco trascurate: da Corso Trento Trieste all’Imperatrice è una sequenza di problematiche irrisolte. Rimane inoltre irrisolto il problema di viabilità e sicurezza di Strada Tre Ponti, che continua ad essere a doppio senso e con area di manovra alla fine. Questa è l’attenzione che è stata riservata dall’amministrazione uscente a un settore fondamentale come il turismo estivo”.