Casinò di Sanremo: la prova orale dimezza i candidati, restano in sette gli aspiranti allievi slot

Sono rimasti in sette gli aspiranti allievi slot che vanno a comporre la graduatoria dalla quale il Casinò di Sanremo attingerà per le nuove assunzioni.

Erano arrivati in 15 agli esami orali poi superati dai sette ora inseriti nella graduatoria pubblicata sul sito della casa da gioco matuziana. Sarà valida per 24 mesi e da lì il Casinò attingerà in caso di assunzioni che saranno previste come di quarto livello del contratto collettivo dipendenti.

Resta ancora pubblicata, invece, la gara per la posizione di collaboratore della sala slot anche se la data ultima per la presentazione delle candidature era il 21 febbraio.

Un piano di assunzioni che mira a rinnovare il personale della casa da gioco anche nell'ottica di uno sviluppo costante dell'offerta. Il tutto in anni in cui gli incassi e, in generale, il giro d'affari sembrano ben lontani dai periodi neri di qualche tempo fa.

Nel post pandemia, infatti, il Casinò di Sanremo ha saputo rinascere e iniziare a macinare numeri che, seppur ben lontani dagli anni d'oro, lo hanno riportato in piena linea di galleggiamento rappresentando così un'offerta turistica di rilievo su scala nazionale e internazionale.