Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 25 e domenica 26 maggio in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 25 MAGGIO



SANREMO

8.30-12.00. ‘Fondali Puliti’: manifestazione per sensibilizzare la cittadinanza e amplificare il dibattito sulle tematiche ambientali con lo scopo di ripulire il fondale dello specchio acqueo all’interno del porto vecchio della città

9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. ‘Il sud dell’Europa: Sanremo e il Ponente Ligure visti da viaggiatori e botanici tedeschi’: Alberto Guglielmi Manzoni, della Fondazione l’Uomo e il Pellicano, dialoga con Claudio Littardi, responsabile del Servizio Beni Ambientali del Comune di Sanremo e presidente del Centro Studi e Ricerche per le Palme di Sanremo e organizzatore della Biennale europea delle palme. Federazione Operaia Sanremese in via Francesco Corradi 47, ingresso libero



16.00. Per il Sabato letterario, Rossella Masper, storica bibliotecaria del Comune di Sanremo, dialoga con lo storico Enzo Barnabà e il suo libro ‘Il sogno babilonese – Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera’. Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi, ingresso libero



17.00. Presentazione ufficiale di un secondo volume degli ‘Atti dell’Accademia’ con intervento di alcuni degli autori. Sede dell’Accademia della Pigna, nell’aula magna del Palazzo del Capitolo nel centro storico, ingresso libero



18.30. Inaugurazione della mostra fotografica personale di Adriana Pozzo dal titolo ‘Castelli della Valle d'Aosta’, un viaggio fra le antiche dimore fortificate di famiglie importanti come i Savoia e di signorotti locali. Bar OltreOltrelacqua di corso Orazio Raimondo 93 (l’esposizione rimarrà visitabile, negli orari di apertura del locale, per due mesi)

20.00. Conversazione dal titolo ‘I miei giorni con Benedetto XVI’ tenuta da Monsignor Alfred Xuereb (già segretario dei Papi Benedetto XVI e Francesco) durante la quale presenterà l’omonimo libro di cui è autore. Allieterà la serata il suono di alcuni strumenti da parte dei ragazzi del cittadino Liceo Musicale ‘Cassini’. chiesa di Ognissanti, corso Matuzia 1, ingresso libero

20.30. Spettacolo del Mago Gabriele Gentile con Nicole Magolie e la sua Band. Roof Garden del Casinò Municipale (su invito)

IMPERIA

15.00. ‘Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre’ (12a edizione): festa dell’affido familiare, manifestazione non competitiva rivolta alle famiglie con percorso Giallo e percorso Verde (a cura dell’Associazione Progetto Famiglia). Ritrovo al Santuario di Montegrazie, info 339 7379449 (per saperne di più cliccare questo link)

17.30. Nell’ambito dell’evento sportivo ‘Imperia a tappe’, conferenza a cura del Dott. Luca Speciani dal titolo ‘L’alimentazione per lo sportivo nel quotidiano e in gara’. Hotel Robinia. Via Giuseppe Pirinoli 14 (per saperne di più cliccare questo link)



21.00. ‘Qui Sas – impro visioni sonore’: concerto con Claudio Bellato, guitars, Andrea Paganetto, trumpet, Leo Saracino, percussion. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561



21.00. ‘L’altro lato del vento’: concerto con il maestro Manuel Merlo alla chitarra e il maestro Davide Calvini al clarinetto; letture e poesie a cura di Michele Parisi e performance grafica di Fabio Muroni. Teatro opere parrocchiali, via Verdi 14, ingresso ad offerta, info e prenotazioni 375 8311212

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-13.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere a tavola’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209

15.30. Premiazione della 37esima edizione de ‘U Giacuré’, Premio di Poesia Dialettale Intemelia a cura dell’associazione ‘A Cumpagnia d'i Ventemigliusi’. Sala parrocchiale della Chiesa di Sant’Agostino

16.00. Nell’ambito della rassegna ‘Giardini in Musica’, Genova Sinfonietta, concerto a cura di un quartetto di giovani e talentuosi musicisti con musiche di Mozart, Haydn. Evento a cura dell’Associazione Pan Pasquale Anfossi di Genova. Giardini Botanici Hanbury, Corso Montecarlo 43 (partecipazione gratuita previo pagamento biglietto di ingresso per non soci dell’Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury), info 340 2915159 (più info)



18.15. Inaugurazione mostra artista Nizzardo di adozione Patrick Moya a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone, con intervento della critica d' arte Francesca Bogliolo. Galleria d' arte Sant’Agostino di via Ruffini, fino al 15 giugno

BORDIGHERA



14.30. ‘Sclerosi multipla: clinica, terapie e prospettive multidisciplinari’: convegno informativo proposto dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host, in collaborazione con Aism Imperia. Centro culturale nell'ex chiesa Anglicana (locandina con il programma)

15.00-17.30. Laboratorio di Scrittura ‘Raccontare Raccontandosi’ condotto da Mary Del Barba e Daniela Bruno. Cinque incontri per conoscere tecniche e strategie e trasformare un episodio della nostra vita in un racconto narrativo che integra realtà e fantasia. Associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò in Via San Sebastiano, info Mary 320 0221011

16.00. Per la rassegna ‘Incontri con gli Autori’, Alessio Bellini presenta il libro ‘C’era una volta Sanremo - Evoluzione della geografia antropica della Città dei Fiori letta attraverso le opere di Italo Calvino’. Dialogo con l’autore a cura della docente Carmen Ramò, Museo Bicknell, Via Romana 39, ingresso libero

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



21.00. Per il Laboratorio dell’Autostima, Enrica Mondino, massoterapista MCB tratta il tema ‘Il volto femminile della massoterapia’. Sede dell’associazione Noi4You, di via Firenze 1. Prenotazioni via whatapp al 346 6243572

OSPEDALETTI



9.00. 5ª edizione de ‘Il Piccolo Festival – Festival del libro per ragazzi’: tre giorni dedicati alla promozione della lettura, con un ricco programma di appuntamenti in cui il libro va in scena in varie forme, rivolti al grande e al piccolo pubblico, ad ingresso libero e gratuito, nei locali dell’edificio denominato ‘La Piccola’, nei pressi della pista ciclabile e in varie piazze del paese, dove saranno presenti stand espositivi di librerie e case editrici. Fino al 26 maggio (il programma nel dettaglio a questo link)



TAGGIA ARMA



11.00. Inaugurazione monumento simbolo di amicizia nell’ambito del Gemellaggio Taggia – Verbicaro. Giardini del Comune. dalle 15.30 alle 17.30 passeggiata itinerante gratuita nel centro storico di Taggia (ritrovo ore 15.15 presso piazza S.S. Trinità)



17.00. Per la rassegna letteraria ‘Di libro in libro', presentazione della raccolta di versi dal titolo ‘E poi toccarlo, il mare’ di Mara Pardini (ed. De Ferrari). Dialoga con l’autrice il giornalista Gianni Micaletto. Letture a cura dell'attrice Graziella Tufo. Intervento di Lamberto Garzia, autore in versi e organizzatore del concorso letterario ‘Ossi di Seppia’. Villa Boselli, ingresso libero



18.00. Inaugurazione della sua nuova sede dell’associazione di promozione sociale Effetto Farfalla, all’interno dell’ex ‘Comunità Montana’ situata in Via San Francesco 203 a Taggia

SAN LORENZO AL MARE



21.15. ‘Le Carte di Angiolina’: omaggio a Faber e alla sua Genova per voci ed archi con ‘Il Teatro dell'Albero’ e Progetto ‘Ianua’ (16 euro). Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse (più info)



DIANO MARINA



9.30 & 15.00. 2ª edizione del Torneo Internazionale di scacchi ‘Città di Diano Marina’, Open e Under 16, organizzazione a cura di Paolo Formento (Maestro FIDE / Istruttore F.S.I.). Sala Don Piana, Via Lombardi e Rossignoli 37 (più info)

15.00. Laboratorio didattico ‘La Storia nel Parco’: pomeriggio all'insegna della costruzione di un mosaico antico, lavorando con le tessere e tanta immaginazione. Museo civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, info 0183 497621



15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



ENTROTERRA

BORGOMARO

15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO



17.00. Camminata all'aria aperta con spettacolo itinerante per raccontare luoghi, storie, tradizioni e personaggi del territorio: il Teatro della Tosse porta in scena ‘Di ulivi, vigneti, storie e silenzi’, testo e regia di Amedeo Romeo con ideazione e collaborazione ai testi di Emanuele Conte. Ritrovo a Ciaixe (4 partenze: 17, 17.20, 17.40 e a 18), info terredelrossese@gmail.com



CIVEZZA



15.30. ‘CondiVivere a Civezza’: Passeggiata e racconto della storia del borgo con la guida Marina Caramellino + Scoprire le erbe negli uliveti: passeggiata tra gli uliveti, alla scoperta delle erbe spontanee del territorio e del loro antico utilizzo + Degustazione di prodotti locali e olio d'oliva taggiasca. Ritrovo nella piazza della Chiesa parrocchiale, info e prenotazioni 338 3382168



DOLCEDO



9.00 & 9.30. Camminate nella Biodiversità a cura del FAI: due guide esperte accompagneranno due gruppi alla scoperta delle diverse tipologie di paesaggio, dalla macchia mediterranea ai prati, passando per boschi di latifoglie (due partenze). Ritrovo alla Capella di Santa Brigida in Dolcedo, info +39 391 1042608 (più info)

10.00-17.30. ‘Trame Floreali’: esposizione di paramenti liturgici dal XVII al XIX secolo. Chiesa parrocchiale di San Tommaso, fino al 26 maggio (h 10/12-15/17.30)

PIETRABRUNA

19.30. ‘Scunfoegu’: festa del fuoco con cena a base di ravioli, pollo, salsiccia, rostelle, costate, frittelle di zucchine e tanti deliziosi dolci + accensione del grande falò e a seguire musica e canti con ‘La Bandina della val Nervia’. Evento a cura della Proloco

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.30. Per gli ‘Itinerari di Letteratura 2024’, il Prof. Vittorio Coletti presenta il suo nuovo libro, un saggio in forma di romanzo, dal titolo ‘Figure della crisi 1’ edito da ‘Il canneto’. Introduce il prof. Alberto Beniscelli, già docente di Letteratura Italiana e direttore del Dipartimento di Italianistica presso l’Università di Genova. centro polivalente ‘Le rose’, ingresso libero

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VASIA



10.00. 20° ‘Giro d'Imperia a tappe’: partenza della seconda tappa, la classicissima Pantasina-Lucinasco km. 12,5. Partenza alle ore 10.00 dal Santuario di Pantasina. All'arrivo, oltre al normale rifornimento, grande grigliata (per saperne di più cliccare questo link)

FRANCIA



BEAULIEU-SUR-MER

10.00-18.00. Una giornata in giardino 2024 per scoprire tutte le sfaccettature della natura e dei giardini in un clima rilassato e familiare, gli appassionati si presenteranno e discuteranno con il pubblico + Stand, laboratori, giochi per bambini, dimostrazioni… Jardin de l'Olivaie (più info)

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. ‘Festival del gioco 2024… sotto l'oceano’: giornata immersiva con una moltitudine di spazi di gioco, laboratori e attività con esplorazione dei fondali marini alla ricerca della sirena. Parc des Bugadières (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



12.30-17.00. 81° Formula 1 Gran Premio di Monaco, a cura dell'Automobile Club di Monaco. Qualificazioni. Circuito di Monte-Carlo (il programma)

19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)



NICE



10.00-19.00. Salon Bionazur 2024: 24a edizione del salone del benessere. Promenade du Paillon, Place Masséna, fino al 26 maggio, ingresso libero (per saperne di più cliccare questo link)



10.00-21.00. ‘Éclairage Public – California Dream’: weekend di tre giorni dedicato alla creazione in tutte le sue forme. Le 109, Centro di Cultura Contemporanea, route de Torino 89, fino al 26 maggio (più info)



19.30. ‘Respire’: spettacolo di danza. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)



20.00. Concerto di Patrick Bruel – Tour 2024. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)



VILLEFRANCHE-SUR-MER

18.00. Festa di Maggio’: spettacoli, canti, balli, Pan Bagnat Party e serata danzante. Place Félix Poullan, prenotazione obbligatoria entro il 17 maggio al +33 6 22 610330





DOMENICA 26 MAGGIO



SANREMO



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Biodiversità in Erbario’: seminario di apertura dell’esposizione botanica a cura di Marco Damele. Sala Convegni del Museo di Villa Luca a Coldirodi, via Rambaldi 51

16.00. Presentazione del libro di Andreja Restek dal titolo ‘La solitudine della verità, in viaggio tra le ombre delle guerre’, un viaggio personale e commovente, dall'infanzia trascorsa in un piccolo paese dell'ex Jugoslavia, dove la realtà spesso sembra priva di pietà, fino alla sua ascesa come fotoreporter di guerra di fama internazionale. Evento a cura dell’Associazione Culturale Spazivisivi. Museo Civico in Piazza Nota, ingresso libero



17.30. ‘L’ultima Diva’: concerto Lirico/Teatrale omaggio a Maria Callas con la partecipazione del Soprano Angelica Cirillo, dell’attrice Loredana De Flaviis (Maria Callas), dell’attore Franco La Sacra (Onassis) e del pianista Leonardo Ferretti (un cast tutto sanremese) ma di grande respiro internazionale. Palazzo Roverizio (15 euro), info 347 3423419



19.00. ‘MusichiAmo’: spettacolo musicale organizzato dalla Sezione A.N.F.I. di Sanremo e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia con ricavato devoluto a favore della famiglia Doukhani, che il 24 febbraio 2024, in un tragico incidente stradale, ha perso il figlio Mohtadi e la figlia Manar ha subito gravi lesioni fisiche. Teatro dell’Opera del Casinò

IMPERIA



9.30. 20° ‘Giro d'Imperia a tappe’: partenza della terza e ultima tappa di 10 km a bordo mare con passaggi sul molo e parco urbano - percorso veloce e pianeggiante. Partenza ore 9.30 da Calata Anselmi (per saperne di più cliccare questo link)



9.30. Trekking urbano organizzato da UISP in occasione del Centenario della Città con itinerario verso la Torre di Prarola lungo la pista ciclabile, ottenuta dal recupero del tracciato della ferrovia costiera. Partenza presso il parcheggio Torre Bonazza, situato in fondo a via Nino Lamboglia, evento gratuito e aperto a tutti i cittadini e ai visitatori

15.30. In abbinamento con lo spettacolo di Planetario ‘Il cielo della primavera’ possibilità di osservare il Sole al telescopio da Calata Anselmi grazie a opportuni filtri schermanti che permettono l'osservazione della nostra stella in sicurezza. Museo navale in Calata Anselmi, info museiimperia@solidarietaelavoro.it

VENTIMIGLIA



10.30. Picnic sull’erba: evento alla scoperta dei segreti dei Giardini Hanbury con visita guidata (appuntamento in biglietteria). Al termine consegna del cestino del pic nic da degustare sul prato o sui tavoli dell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + pic nic = 25 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Botanici Hanbury Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (tutte le domeniche di maggio, dotarsi di un plaid o un asciugamano da mare) (più info)



BORDIGHERA

7.30. 48esima edizione della Marcia delle Palme di Bordighera organizzata dalle associazioni ‘U Risveiu Burdigotu’ e ‘Bordighera Bene Comune’. Partenza alle 9.30 da Piazzale del Capo a Bordighera Alta e percorso che attraversa Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò, con l’arrivo previsto nuovamente sul Capo, per un totale di circa 15 chilometri, iscrizione 10 euro (info e iscrizioni a questo link)

OSPEDALETTI



10.00. 5ª edizione de ‘Il Piccolo Festival – Festival del libro per ragazzi’: ultimo di tre giorni dedicati alla promozione della lettura, con un ricco programma di appuntamenti in cui il libro va in scena in varie forme, rivolti al grande e al piccolo pubblico, ad ingresso libero e gratuito, nei locali dell’edificio denominato ‘La Piccola’, nei pressi della pista ciclabile e in varie piazze del paese, dove saranno presenti stand espositivi di librerie e case editrici (il programma nel dettaglio a questo link)



TAGGIA



8.00-19.00. Fiera della Santissima Trinità con bancarelle provenienti da tutta la Liguria, da Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna. Vie e piazze cittadine

DIANO MARINA



9.30 & 15.00. 2ª edizione del Torneo Internazionale di scacchi ‘Città di Diano Marina’, Open e Under 16, organizzazione a cura di Paolo Formento (Maestro FIDE / Istruttore F.S.I.). Sala Don Piana, Via Lombardi e Rossignoli 37 (più info)

15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



ENTROTERRA

BORGOMARO

10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO



11.30. Camporosso premia le associazioni cittadine che negli anni hanno collaborato con l'Amministrazione comunale nelle varie iniziative proposte. Sala Tigli del Centro Falcone



DOLCEACQUA

8.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi



14.00-17.00. Atelier Tarantella: ‘La danza del piccolo ragno’ a cura di Irene Piccolo. Evento aperto a tutte e tutti, livelli, colori, forme, materie, pesi, umori. Sala Polivalente del comune (offerta libera a partire da 15 euro a partecipante), info Aurélie 347.2496690 (WhatsApp)

DOLCEDO

10.00-17.30. ‘Trame Floreali’: ultimo giorn0 dell’esposizione di paramenti liturgici dal XVII al XIX secolo. Chiesa parrocchiale di San Tommaso (h 10/12-15/17.30)

PERINALDO



9.00. Torneo Internazionale di Scacchi Semilampo. Centro Sportivo

PIEVE DI TECO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



11.00. ‘Pittura per le vie del Borgo’: 7ª edizione della manifestazione a cura dell'associazione ‘LiberArteFamKore’. Artisti locali e non solo si cimentano nella pittura su pannelli e materiale riciclato, creando opere d'arte uniche per le vie e piazze del paese + animazione musicale e performance di body painting curata dall'artista Eleonora Olivieri. Per i più piccoli truccabimbi e tanti giochi + alle 14.30 visita guidata del centro storico, a cura di Raffaella Asdente.



FRANCIA

MONACO

8.30. 81° Formula 1 Gran Premio di Monaco, a cura dell'Automobile Club di Monaco. Alle 15, partenza della Formula 1 81° F1 Grand Prix di Monaco (78 giri). Circuito di Monte-Carlo (il programma)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)

NICE



10.00-19.00. Salon Bionazur 2024: ultimo giorno della 24a edizione del salone del benessere. Promenade du Paillon, Place Masséna, ingresso libero (per saperne di più cliccare questo link)

14.00-16.30. ‘Éclairage Public – California Dream’: weekend di tre giorni dedicato alla creazione in tutte le sue forme. Le 109, Centro di Cultura Contemporanea, route de Torino 89 (più info)

