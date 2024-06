Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 9 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 9 GIUGNO



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)

13.00. WPT Prime Sanremo WPT Sanremo Championship Season 2024: torneo di poker internazionale tra i più importanti del circuito WPT. Poker Room del Casinò Municipale, fino al 10 giugno (più info)

14.45. Arrivo al Palafiori di Corso Garibaldi della 53esima Granfondo Milano – Sanremo non competitiva che ripropone lo stesso percorso dei grandi campioni della Classica di Primavera (più info)

15.00-18.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele. Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno (venerdì, sabato e domenica)



16.00. Presentazione libro ‘La Chiesa di Nostra Signora della Mercede a Sanremo’ di Alessandro Giacobbe. Chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Mercede a San Martino

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero



17.00. ‘Edith Piaf, una grande voce in una piccola donna’: spettacolo dedicato alla indimenticabile figura della cantante francese Edith Piaf proposto dall’attrice milanese, ormai sanremese d’adozione, Adriana Genuizzi. Federazione Operaia Sanremese di Via Corradi 47, ingresso libero

20.30. Prima selezione del Cantaestate 24 aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in 2 categorie: Under e Over. Presenterano Alex Penna e Angelo Fiume. Ristorante Oasi chez Gabry del tennis club Solaro in Strada Solaro 111 (più info)

IMPERIA



9.00. 54ª Corsa al Monte Faudo: corsa agonistica su strada sulla distanza di Km 24.9. Percorso: Caramagna - Dolcedo – Santa Brigida – Passo Bastia - Monte Faudo. Partenza davanti al Palazzo Comunale di Imperia, Viale Giacomo Matteotti 157, info 347 4059559 (più info)

9.00-18.30. Ultimo giorno del Festival del Bonsai e delle Arti giapponesi: conferenze, dimostrazioni , workshop, presentazione libri e molto altro. Expo Salso in Calata Anselmi (l’intero programma a questo link)

14.00. Pomeriggio di sport e musica per famiglie alla Rabina



16.00-01.00. ‘Armonia Festival’: rassegna gratuita dedicata alle sonorità del clubbing, al mix Bbo, Manu, Disco Amor, Flaco Scivola e Sonido Tupinamba + area food e mercatino a tema vintage Anfiteatro della Rabina a Oneglia



17.30. ‘Operazione Pirati: da bulli a belli’: musical sul bullismo messo in scena dai ragazzi della parrocchia di San Maurizio. Teatro delle opere parrocchiali di via Verdi, ingresso a offerta, anche domani alle 17.30, info 375 8311212



VENTIMIGLIA



18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)

BORDIGHERA



8.30. Escursione da Gouta all’Arpetta accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.30 davanti alla stazione ferroviaria di Bordighera oppure alle 9.30 a Gouta davanti al ristorante, info 327 082 4866 (più info)



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Mostra di fotografie del fotografo Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 10 giugno



17.00.‘Musica e Solidarietà con la Family Band’: evento musicale benefico con raccolta fondi a favore di AISLA (sezione di Imperia - Savona) a cura del Trio De Franceschi formato da Renzo De Franeschi (maestro di fagotto), Simone De Franceschi (maestro di flauto) e Vittorio De Franceschi (maestro di clarinetto). In programma arie di W. A. Mozart, F.J.Haydn e H.Tomasi. Evento a cura della Fondazione ‘L’uomo e il pellicano’. Ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria 4, ingresso gratuito

OSPEDALETTI

16.00. Decimo saggio di fine anno degli allievi dell’Accademia Musicale CPM Edu coordinato dal direttore Roberto Blasi e da un team di docenti esperti. Presenta Sara Dammicco. Auditorium Comunale (in caso do maltempo il saggio si terrà nel salone polivalente ‘La Piccola’ in via Cavalieri di Malta 1)



ENTROTERRA



BADALUCCO

18.30. ‘La Corrida di Badalucco’ (13ª edizione): gara non competitiva per bambini e ragazzi da 0 a 12 anni che gareggiano suddivisi per età, in percorsi con lunghezze differenti + corse, musica, soprese, spettacoli, rostelle e tante altro. Campo sportivo comunale

BAJARDO

9.00. ‘Bajardo Bio e Benessere’: mercato contadino e artigianale, prodotti naturali, laboratori e convegni di benessere per adulti e bambini e gran festa da ballo il sabato sera. Vie e piazze del paese, anche domani (più info)

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana giugno h 10/13, luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

CASTELLARO

10.00. Trofeo di Golf ‘Fattorie di Gusto’ organizzato da Confesercenti in collaborazione con il Country Club Castellaro Golf e con il Castellaro Golf Club. Gara di 9 buche stableford, cat. unica con premi previsti 1° lordo, 1° e 2° netto, 1° lady e 1° senior con aree degustazioni lungo il percorso. Country club Castellaro Golf (più info)

PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



ROCCHETTA NERVINA



9.30. Escursione da Gouta all’Arpetta accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.30 davanti alla stazione ferroviaria di Bordighera oppure alle 9.30 a Gouta davanti al ristorante, info 327 082 4866 (più info)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

ANTIBES

11.20-22.00. ‘Déantibulations’: ultimo giorno del Festival delle arti di strada con spettacoli circensi, danza, teatro e musica con una ventina di compagnie partecipanti e 40 spettacoli offerti gratuitamente in diversi luoghi della città: Esplanade du Pré des Peschers, Place Nationale, Rue de la République, Place Mariejol, Bld d'Aguillon, Place du Barri, Place des Martiri della Resistenza (il programma)

MONACO

9.00. ‘Upaint Monaco 2024 - Festival Street Art’: gigantesca galleria a cielo aperto, con vivaci opere di 12 artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Esplanade du Larvotto, fino al 10 giugno (più info)



10.00-10.00. ‘Top Marques Monaco’ (ultimo giorno della 19ª edizione): fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e, negli ultimi tre anni, auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-17.00. ‘Luxury Monte-Carlo’ (ultimo giorno della 4ª edizione): 25 espositori meticolosamente selezionati specializzati in alta e raffinata gioielleria con festa in piscina, performance live e DJ Set. Le Méridien Beach Plaza (più info)

11.00. ‘L'Odissea - Un musical’: nuova interpretazione dell'Odissea classica, raccontata in canto e danza da Julie Costanza e Jean-Baptiste Darosey che interpretano non meno di quindici personaggi diversi. Théâtre des Muses (più info)

19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)



NICE



10.00-18.00. Nice Fictions: ultimo giorno del festival dedicato ai generi dell'immaginario (fantascienza, fantasy, fantastico, ecc.) con incontri, attività, giochi, conferenze ed emozioni. Campus Saint-Jean d’Angély (più info)





