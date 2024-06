Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 16 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 16 GIUGNO



SANREMO

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)



15.00-18.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele. Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno (venerdì, sabato e domenica)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

20.30. Seconda selezione del Cantaestate 24 aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in 2 categorie: Under e Over. Presenterano Alex Penna e Angelo Fiume. Ristorante Oasi chez Gabry del tennis club Solaro in Strada Solaro 111

IMPERIA



8.30-12.00. 40ª edizione della ‘Gara di pesca con canna da riva’ categoria ‘Pierini’ (bambini fino a 12/13 anni). Iscrizione gratuita e per chi non ha l'attrezzatura di pesca gli verrà fornita. Durante la gara verrà distribuita la merenda. Il pesce pescato verrà mantenuto vivo e liberato. Ritrovo ed iscrizioni (gratuite) presso la sede sociale Asno (molo lungo di Oneglia), info 391 1655510



9.00-22.30. Per la 44ª edizione della Festa di San Giovanni - 16° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Banchina Aicardi, radice Molo Corto, fino al 25 giugno (il programma a questo link)



17.30. Concerto di musica classica del maestro Andrea Oliva, primo flauto solista dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e musicista di fama internazionale, accompagnato al pianoforte dal maestro Nicola Giribaldi. Evento a cura del gruppo famiglia OP, scuola di musica Gaetano Amadeo e associazione Le Muse (10 euro intero e 8 euro ridotto). Teatro delle opere parrocchiali in via Verdi, si consiglia la prenotazione al 375 8311212

VENTIMIGLIA



9.00. Per le Giornate Europee dell'Archeologia possibilità di visitare il Museo ‘Girolamo Rossi’ al prezzo simbolico di 1 euro

18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)



VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



11.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

TAGGIA

8.00-19.00. Fiera antiquariato e curiosità a cura dell’Ass. Arte & Party. Ex Mercato Coperto a Taggia

9.00. 1° Trofeo Marina degli Aregai: esposizione veicoli storici dalle 9 alle 10.30 alla stazione ferroviaria. A seguire itinerario per le vie della città di Taggia e di Santo Stefano al Mare

10.00. Passeggiando per il Borgo: camminata nel centro storico con guida turistica. A cura dell’A.I.L. (Ass. Italiana Contro le Lucemie, Linfomi e mielomi). Ritrovo in piazza SS Trinità



SANTO STEFANO AL MARE



12.00-18.00. iBCard - 1° Raduno Marina degli Aregai di Auto e moto d'epoca. Madrina dell’evento Ilaria Salerno, Miss Social Liguria 2023 (il programma)



DIANO MARINA



8.00. ‘Divertiamoci a Diano’: 12ª edizione della manifestazione di inizio estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Isola pedonale



CERVO



18.00. Concerto di Musica Classica con l’ensemble Cervo Chamber Music. In programma musiche di Mendelssohn, Crusell, Schumann, Beethoven. Oratorio di Santa Caterina 0183 406462



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali in piazza del paese (ogni terza domenica del mese)

BAJARDO

10.30. Giornata all'aria aperta nella quale ascoltare la voce o il silenzio della natura con una piacevole passeggiata muovendo il corpo e il pensiero. Nel pomeriggio alle 15.30 seconda parte dell'incontro all'interno della Chiesa Vecchia di San Nicolò: lezioni di Yoga Anandamaya, Meditazione sui 7 Chackra del Maestro Umberto Assandri con il sottofondo musicale delle Campane Tibetane di Maria Teresa Deva. Info Maria Teresa Deva 338 299 4451, Umberto Assandri 392 581 0310



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana giugno h 10/13, luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

MENDATICA



7.30. Partenza della 2ª tappa della Alvi Trail Liguria Rochetta Mendatica- Calizzano: gara di ultra trail running che attraversa l’Alta Via dei Monti Liguri e l’Alta Via delle Cinque Terre con arrivo a Portovenere il 22 giugno (più info)

MOLINI DI TRIORA

16.00. Per la riapertura della stagione degli eventi culturali ‘Dall’entroterra…che Storie!!!’, incontro dal titolo ‘Alpi Liguri - Scrigno di emozioni di Immagini e Parole’ con foto di Angelo Freni, testi di Piero Astraldi, realizzazioni tecniche di Angelo Freni, Piero Astraldi e Diego Casetta. Foto di Fulvio de Faveri. Poesie di Franco D’Imporzano e Antonio Rubino. Letture di Franco D’Imporzano e Franco La Sacra. Teatro/ricreatorio San G. Lantrua, Via Case Grande, entrata libera (locandina)

PIETRABRUNA



9.30. Benessere negli uliveti: passeggiata negli uliveti + yoga + visita alla chiesa, all'oratorio, al museo della Giara accompagnati dalla guida Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo all’inizio di Torre Paponi, prenotazione obbligatoria 337 1066940 (più info)



12.00. Per ‘Benessere in natura’, visita al borgo e alla torre saracena + pasta per tutti + passeggiata negli uliveti con letture + degustazione di olio extravergine di oliva taggiasca (evento gratuito aperto a tutti). Ritrovo in piazza delle feste a Boscomare, prenotazione obbligatoria 337 1066940 (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO

10.00. ‘5° Incontro dei Luoghi Storici dei Grimaldi di Monaco’: un evento che vede impegnati i comuni di Breil-sur-Roya, Bathernay, Ventimiglia, Olivetta San Michele, Airole, Ripacandida, Campagna, Monteverde, Spinazzola, Poggiorsini, Terlizzi e Canosa di Puglia con sfilate e attività culturali, prelibatezze locali da degustare e dimostrazioni di arti e mestieri regionali. Place du Palais (più info)

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00-20.30. 63° Festival della Televisione di Monte-Carlo’: studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 18 giugno (il programma)

11.30-12.30. ‘PhiloMonaco Week 2024’: ultimo giorno di un'intera settimana durante la quale numerose personalità del settore interagiranno con il pubblico, presenteranno i loro libri e prenderanno parte a tavole rotonde su argomenti che vanno dall’ecologia e l’istruzione, all’assistenza sanitaria, alle donne e all’educazione. Luoghi vari ( il programma delle giornate a questo link)

16.30. ‘La dodicesima notte’: spettacolo teatrale ispirato a un triangolo amoroso, cuore pulsante della commedia classica di Shakespeare. Con Pierre Boulben, Benoît Facerias, Céline Laugier, Ugo Pacitto, Arnaud Raboutet, Joséphine Thoby. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con il violoncellista Pablo Ferrández. In programma musiche di Tchaikovsky, Bruckner. Auditorium Rainier III (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-18.00. ‘Rétro Moto Classic’: museo a cielo aperto con quasi 80 moto da collezione + una sfilata di motociclette nel villaggio. All'interno dello spazio Les Néréides mostra di dipinti e sculture intorno al mondo delle motociclette, abbinata anche a un'esposizione di biciclette d'epoca. Théâtre sur la Mer, ingresso libero

VILLEFRANCHE-SUR-MER



12.00-01.30. ‘La Crème Festival’: ultimo di tre giornate con gite in mare, lezioni di yoga, highlight della scena musicale attuale, DJ set, gastronomia locale. Luoghi Vari (il programma)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate