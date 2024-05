Elezioni Sanremo, il 1° giugno la festa di fine campagna elettorale di Fulvio Fellegara

Sabato 1° giugno, piazza San Siro a Sanremo ospiterà la festa di fine campagna elettorale della coalizione civico progressista guidata da Fulvio Fellegara. L'evento segnerà un importante momento di aggregazione, all'insegna dell'"Onda Fucsia". Un movimento di rinnovamento e speranza per Sanremo, nato sotto la guida di Fulvio Fellegara e delle liste civiche "Generazione Sanremo" e "Progetto Comune", che aggrega persone diverse in questa città e il Partito Democratico, unite da un uguale esigenza: offrire un'alternativa al governo delle élite.

Alle 21, il candidato sindaco Fulvio Fellegara prenderà la parola per un intervento in cui esporrà i punti salienti della sua visione per Sanremo, sottolineando l'importanza del coinvolgimento di tutti i cittadini e il suo impegno per un governo più equo e rappresentativo​. “Fulvio ha il talento di suscitare passione nelle persone e infondere loro speranza e siamo pronti a lavorare con lui per il bene della città”, sostiene Cristian Quesada, segretario Provinciale del Partito Democratico.