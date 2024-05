Elezioni Sanremo. Fondi per il Mercato dei Fiori, il M5S: “Finanziamento da bandi PNRR, non da generosità del ministro”

“Leggiamo sorpresi il comunicato del senatore Gianni Berrino che loda il ministro Lollobrigida ringraziandolo dei 3,4 milioni di euro destinati al Mercato dei Fiori, come se si trattasse di un piano prestabilito di investimenti a favore della Città dei Fiori”.

Così interviene il MoVimento 5 Stelle di Sanremo che commenta le parole del senatore Berrino in merito al finanziamento per il Mercato dei Fiori.

“In realtà quei fondi derivano da bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per altri progetti che il governo non è riuscito ad assegnare: di conseguenza adesso, in fretta e furia per non perdere le tranche di fondi PNRR fortemente voluto e ottenuto dal Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte - aggiungono dal M5S - l’attuale ministro Lollobrigida è stato costretto ad emanare un decreto per destinare altrove dette risorse per evitare di restituirle all'UE. Decisamente non sono frutto di una “importanza attribuita al comparto”, ma della disperazione di non averli saputi concretizzare attraverso i bandi. Peraltro, nonostante il decreto, non è neppure certo che la somma di denaro effettivamente verrà erogata in quanto le procedure di aggiudicazione non sono ancora concluse, e in ogni caso il contributo che potrà essere assegnato ad Amaie energia è di 2,4 milioni di euro e non 3,4 milioni. Onestà intellettuale avrebbe imposto una maggiore trasparenza sulla provenienza dei fondi, ma nel centrodestra la tentazione di confondere le acque a pochi giorni dal voto per le elezioni europee e amministrative a Sanremo è troppo forte. A proposito di lavori relativi al Mercato dei Fiori, le promesse e i progetti sulla sicurezza stradale per gli studenti dell’Istituto Ruffini Aicardi (ubicato proprio in via Quinto Mansuino) non sono ancora state realizzate dall’amministrazione uscente: mancano ancora diverse opere viarie. Il Movimento 5 Stelle Sanremo manterrà l’attenzione su questo e tutti gli altri progetti “promessi” dalle varie parti politiche”.