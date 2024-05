Elezioni Sanremo: la candidata consigliere Ethel Moreno interviene sulla tutela degli animali

“È sempre più urgente riconoscere al benessere degli animali l’attenzione che merita, come è emerso dalle impressionanti immagini e dalle testimonianze raccolte dal film ‘Food for profit’ proposto da ENPA e LAV che hanno mostrato come gli allevamenti intensivi assomiglino a catene di montaggio dove l’equilibrio tra uomo e natura è totalmente assente e gli animali vengono maltrattati. In tal senso, anche le Amministrazioni comunali possono dare un segnale forte, come l’attuale Regolamento per la tutela degli animali al quale ho lavorato in sinergia con le associazioni animaliste, il cui intento è stato proprio quello di adottare norme relative alla difesa degli animali non solo domestici”. A dirlo è la candidata consigliere al Comune di Sanremo Ethel Moreno di Fratelli d'Italia che continua: “È importante però impegnarsi ulteriormente e per questo reputo necessario mettere in rete tutte le associazioni ed enti del nostro territorio che si occupano di tutela degli animali ed attivare un tavolo permanente di lavoro sia per affrontare le problematiche emergenti, sia per programmare incontri scolastici e attività educative sul rispetto degli animali e contro il loro maltrattamento".

"Fondamentale sarà lavorare in sinergia con le associazioni per promuovere campagne contro l’abbandono dei cani ed, in particolare, per prevenire le aggressioni e l’abbandono di cani appartenenti a quelle razze definite di 'difficile gestione' che non accenna a diminuire soprattutto per mancanza di adeguate conoscenze riguardo alle esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della specie. A tal fine ritengo importante che anche il Comune di Sanremo, come quello di Milano, preveda un patentino speciale per i proprietari di queste razze che richiedono una particolare attenzione nella loro gestione".



"Senza tralasciare la necessità di riqualificare le aree cani esistenti che dovranno essere adeguatamente attrezzate e rese agibili secondo precise norme di sicurezza, di individuarne delle nuove così come spiagge libere idonee ad accogliere gli amici a quattro zampe”.