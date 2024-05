Sono moltissime le persone che ogni giorno si devono mettere a cercare un parcheggio Malpensa H24 e in realtà poi non dovremmo parlarne al singolare perché ce ne stanno vari fortunatamente.

Questi parcheggi rappresentano una soluzione perfetta per quelle persone che devono andare a prendere l'aereo in questo aeroporto, aeroporto che è uno dei più frequentati d'Italia e vogliono lasciare la propria macchina in un posto sicuro, senza essere costretti ad utilizzare i mezzi pubblici o senza essere costretti a farsi accompagnare da qualcun altro.

In generale ma non è sempre così, si parla di parcheggi che si trovano nelle vicinanze dell'aeroporto che offrono vari servizi tutti di qualità e soprattutto che sono disponibili appunto H24 e questo è un qualcosa di positivo per le persone che vogliono lasciare la macchina, per esempio, per vari giorni o anche per delle settimane addirittura.

Ci basti immaginare quanto un servizio del genere possa essere utile per le persone che devono prendere un aereo a Malpensa la mattina presto o la notte, potendo godere della comodità della loro macchina che per esempio significa poter partire da casa un po' più tardi rispetto che se avessero dovuto prendere un bus o una navetta.

In ogni caso parliamo di parcheggi molto comodi perché facilmente accessibili grazie anche al servizio di navetta gratuita che gli stessi mettono a disposizione degli utenti, utenti che raggiungeranno il terminal senza stressarsi e soprattutto senza ammazzarsi dalla fatica nel dover trasportare i bagagli.

Poi chiaramente non tutti i parcheggi sono uguali e soprattutto non tutte le persone si comportano allo stesso modo quando devono cercarli, perché ci sono persone un po' più superficiali per finta di non comprendere che se ci si muove all'ultimo minuto di sicuro sarà molto difficile trovare quello che si vuole.

A differenza di chi invece si muove già quando compra il biglietto dell'aereo e parliamo di quelle persone che vogliono avere tutto sotto controllo e non si lasciano sfuggire nessun dettaglio.

Quando organizziamo un viaggio in aereo non possiamo trascurare nessun dettaglio

Fermo restando che, quando organizziamo un viaggio in aereo non possiamo trascurare nessun dettaglio, non dobbiamo nemmeno cullarci sul fatto che ci sono vari parcheggi a Malpensa.

Infatti, ci sono sia i parcheggi gestiti dallo stesso aeroporto che però possono avere un prezzo più alto dipendendo poi dai servizio che ci offrono, ma ci sono anche parcheggi gestiti da privati che hanno dei prezzi più bassi perché magari sono un pochino più lontani.

Però è vero anche che dipende dal periodo nel quale siamo perché, se si parla da Pasqua fino a settembre ottobre e cioè il periodo di alta stagione è vero che ci sono vari parcheggi, ma è vero che ci sono milioni di persone che viaggiano.

Da quando ci sono le compagnie low cost che transitano anche da Malpensa è chiaro che è aumentato il numero dei viaggiatori e quindi è aumentato anche il numero delle richieste di parcheggio e di questo non possiamo non tenerne conto.