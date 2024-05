Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 10 a domenica 12 maggio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 10 MAGGIO

9.00-12.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per l’Unitrè, lectio magistralis del Maestro Giancarlo De Lorenzo sul tema ‘Storia e organizzazione dell’Orchestra sinfonica di Sanremo’. Ex sala consiliare del Museo civico, piazza Nota

17.00. Per la rassegna ‘Storie e Territori’, Giorgio Caudano con Paolo Veziano presentano il libro ‘Dietro le linee nemiche - La guerra delle spie al confine italo-francese 1944-1945’ (Fusta Editore) con Giovanni Rainisio Presidente ISRECIM. Federazione Operaia, via Corradi 46, ingresso libero

17.00. ‘Il Concerto dell'addio a Varsavia e la Sinfonia di un diciassettenne’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Agata Zajac con Martin Kasik al pianoforte. In programma musiche di Chopin e Bizet. Teatro dell’Opera del Casinoò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



8.30. ‘Le cascate del Ferraia e le caverne della Valle Pennavaire’: escursione di un’intera giornata con pranzo al sacco accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino. Ritrovo al pump track, info 337 1066940 (più info)



16.30. Visita guidata a cura di Formae Lucis al Santuario di N.S. delle Grazie di Montegrazie. Per info e prenotazioni museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it



18.00. Convegno ‘La pittura dei fratelli Biazaci nell’imperiese’, a cura del dott. Alfonso Sista, con intermezzi musicali rinascimentali eseguiti dall’Ensemble Giardino Antico. Santuario di Montegrazie, partecipazione libera e gratuita

20.30. Per ‘Orizzonte Europa’, incontro dal titolo ‘Cooperazione europea: dal contesto post bellico ad oggi: il percorso storico, lo sviluppo delle istituzioni, la dimensione economica’ proposto da ACLI e Confcooperative. Ospite della serata il professor Ezio Andreta, economista, già Direttore presso la Commissione Europea. Salone della Sede ACLI di Via Don Abbo 22 (grattacielo), ingresso libero (anche il 17 e 30 maggio)



BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)

18.00. ‘Dedicato a te…’: inaugurazione mostra allestita all'interno della magica cornice del Paese alto, dedicata alla vita di Giancarlo Golzi, batterista dei Matia Bazar e del Museo Rosenbach



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



19.30. Per i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, serata gastronomica e musicale con Dj El Santo alla Spianata del Capo



TAGGIA



18.00. Convegno dedicato agli operatori del mondo balneare per aggiornare gli imprenditori sulle ultime novità giurisdizionali. Partecipano come relatori il Presidente regionale Fiba di Confesercenti Gianmarco Oneglio e l’avvocato Andrea Blasi della società di revisione Deloitte oltre ai referenti di Confesercenti. Primo piano di Villa Boselli ad Arma



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



TRIORA

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00. 14° ‘Gran Premio Storico di Monaco’ a cura dell'Automobile Club di Monaco. Circuito cittadino, fino al 12 maggio (il programma)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



SABATO 11 MAGGIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00. Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo organizzato dalla Ariston ProBallet di Sanremo. Partecipanti suddivisi in tre categorie: baby dagli 8 agli 11 anni, juniores e seniores (maschi e femmine). Categoria juniores riservata ai giovani danzatori in età compiuta tra 12 e 16 anni. Categoria seniores riservata a danzatori in età compiuta tra 17 e 21 anni. Teatro Ariston (i dettagli a questo link)

9.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati (h 9/12-15/18). Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



9.30-16.30. Corso formativo gratuito rivolto a tutti i proprietari di cani, realizzato in collaborazione con ASL ed Enpa per favorire le attività di carattere culturale e formativo tra l’uomo e gli altri animali. Parco di Villa Ormond, necessaria iscrizione alla seguente mail: b.lanzarotti@comunedisanremo.it



10.00-19.00. ‘Calicis’: manifestazione dedicata alla cultura del vino e della gastronomia locale con tre giorni intensi di eventi culturali e tavole rotonde + degustazioni di eccellenze enologiche delle regioni coinvolte e prodotti gastronomici locali in esposizione. Villa Ormond, fino al 13 maggio (più info)



10.00-13.00. Convegno di informazione e sensibilizzazione sul Papilloma virus (HPV) organizzato dal Rotary club Sanremo Hanbury. Sala privata del Casinò (il programma)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00. La scrittrice Silvia Alonso incontra i lettori per il firmacopie del nuovo e brioso romanzo ‘L’avvocato in guêpiére’. libreria Ubik, via Roma 91



15.30. Percorso nella biodiversità ispirato a Italo Calvino: itinerario letterario alla ricerca dei luoghi importanti nella vita di I. Calvino e nella realizzazione delle sue opere accompagnati da Elisa Longinotti, volontaria FAI, e Martina D'Amore, del gruppo FAI Giovani. Partenza da Via Matteotti verso il quartiere della Pigna e conclusione in posizione dominante e a Villa Terralba. Info e prenotazioni whatsapp al 349 4232517 (più info)



17.00. Presentazione del libro ‘Uscire dalla guerra, per un’economia di pace’. Intervengono: Antonio De Lellis, Rosetta Placido, Stefano Risso. Evento a cura di AIFO Imperia, Attac Imperia e Popoli in Arte. Sala conferenze del Floriseum, Museo del Fiore, Corso Felice Cavallotti 113, ingresso libero



17.00. Conferenza di carattere scientifico e divulgativo dal titolo ‘Malattie neurologiche oggi: prevenzione e cura’ con relatori la neurologa Giovanna Baldassarre, la psicologa e psicoterapeuta Guendalina Donà e l’osteopata e fisioterapista Luca Palmieri. Moderata il fondatore dell’associazione ‘L’uomo e il pellicano’ Alberto Guglielmi Manzoni. Museo Civico di Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero



17.00. Incontro aperto alla cittadinanza sul tema ‘L'Intelligenza Artificiale, tra presente e futuro: una pacifica convivenza?’ con relatore Andrea Cartotto, Docente e Divulgatore di Sanremo, Esperto di nuove tecnologie per la Didattica, nominato nel 2024 presso la Camera dei Deputati tra i 100 Italiani Leaders dell' Innovazione Educativa. Evento a cura del Club per l'UNESCO di Sanremo. Palazzo Roverizio di Sanremo, Via Escoffier 29, ingresso libero



18.00. ‘La sanità in provincia di Imperia e in Liguria: analisi, bilancio e proposte’: incontro organizzato dal consigliere regionale Enrico Ioculano con la partecipazione del segretario regionale Davide Natale, del capogruppo PD in Regione Luca Garibaldi e in collegamento la senatrice già ministra della Salute Beatrice Lorenzin. Hotel Nazionale, via Matteotti

IMPERIA



9.00-14.30. ‘Tarta Day 2024’: giornata alla scoperta delle tartarughe marine con numerose iniziative. Evento a cura dei Delfini Del Ponente APS in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Imperia. Spiaggia Surf Beach di Borgo Marina (per conoscere il programma della giornata cliccare questo link)



10.45. Inaugurazione Mostra contemporanea ‘Oltre il Velo della Celebrità: Opere Intime di Nikita Pelizon’ alla presenza dell’artista. Interviene Giuliana Poli, giornalista e scrittrice, studiosa di tradizioni arcaiche e corrispondente di testate giornalistiche e televisive, sulla decriptazione delle opere d’arte attraverso lo studio iconografico e iconologico delle stesse. M.A.C.I. – Museo Arte Contemporanea a Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 21 maggio (6 euro intero, 4 euro ridotto)



15.30. Visita guidata a cura di Formae Lucis al Santuario di N.S. Assunta di Piani. Per info e prenotazioni museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it



16.00-18.00. In occasione della 10ª edizione dei Kid Pass Days, laboratorio artistico per famiglie dal titolo ‘Mamma, guarda le rose!’. Maci Villa Faravelli, Viale Matteotti 151 (5 euro a partecipante), info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

16.30. Inaugurazione ‘Expo Salso Art&Musicshow’. ‘Expo Art & Food’: attrazioni, esposizione di lattine storiche di olio d'oliva, mostra d'arte, stand con eccellenze enogastronomiche del territorio, spettacolo di danza + alle 18, ‘Expo Music’: aperitivo accompagnato da Simone Medagliani al sax e Daniele Reviglio al dj set. Alle 20.00 musica dal vivo con esibizione dei Nosmet, seguita alle 21.00 dalla sfilata dei costumi e abiti della collezione primavera/estate 2024 ed esibizione degli artisti Astra Event + dalle 22.30, ‘Expo Night Show’: musica dal vivo con Discoinferno + set elettronico curato dalla DJ Georgia Mos. Ex Salso in Calata Anselmi a Porto Maurizio

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



21.00. ‘Festeggiamo le Mamme’: concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretto dal Mº Franco Cocco con musiche di vario genere: Jazz, Rock, PoP e Ventemigliuse. Presente il Corpo di Ballo White Rabbit Art Studio e il Laboratorio di Musica d'Insieme ‘Suoniamo Insieme’ diretto dal Mº Luigi Cocco. Alla voce solista il Tenore Carmine Buono. Teatro comunale, ingresso gratuito

VALLECROSIA

10.30. Cerimonia di inaugurazione dei Giardini ‘Falcone e Borsellino’ e di via Melvin Jones presso i Giardini Falcone e Borsellino, Via Cristoforo Colombo 10

BORDIGHERA

9.30. Mini corso di uncinetto con la tecnica amigurumi condotto da Maila Teodoro. Sede dell’associazione Noi4You, di via Firenze 1. Prenotazioni via whatapp al 346 6243572

10.30-19.30. ‘Dedicato a te…’: mostra allestita all'interno della magica cornice del Paese alto, dedicata alla vita di Giancarlo Golzi, batterista dei Matia Bazar e del Museo Rosenbach. Evento organizzato da A Pria Presiuza in collaborazione con la famiglia Golzi, Centro storico Bordighera Alta, fino al 14 maggio (h 10.30/12.30-16.00/19.30)



11.00 & 16.00. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

15.00-17.30. Laboratorio di Scrittura ‘Raccontare Raccontandosi’ condotto da Mary Del Barba e Daniela Bruno. Cinque incontri per conoscere tecniche e strategie e trasformare un episodio della nostra vita in un racconto narrativo che integra realtà e fantasia. Associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò in Via San Sebastiano (anche l’11 e 25 maggio), info Mary 320 0221011

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

21.30. Concerto dei Matia Bazar in omaggio al 'Capitano': canzone dopo canzone verranno percorse indimenticabili pagine di musica insieme al veterano Fabio Perversi, alla cantante Luna Dragonieri, a Piercarlo 'Lallo' Tanzi alla batteria, a Silvio Melloni al basso e al chitarrista Gino Zandonà. Spianata del Capo, ingresso libero (dalle 19.00 alle 24.00 disponibile servizio di bus-navetta dall’ex campo sportivo di Arziglia - adibito a parcheggio - a Piazza de Amicis)

TAGGIA



9.30-19.00. ‘Meditaggiasca – Expo Valle Argentina e Armea’ (11ª edizione): stand informativi e promozionali dei comuni, spazio riservato alle aziende locali per la vendita dei prodotti e show cooking in piazza Cavour a cura dello chef Andrea Mainardi. Vie e piazze del centro storico, tra via Soleri e piazza Cavour, anche domani (il programma a questo link)



9.30. Convegno internazionale ‘I Territori della vite e del vino’ promosso dal Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino (CeSVin), in collaborazione con L’Associazione Produttori Moscatello di Taggia e il Comune di Taggia. Ex Convento di Santa Teresa



10.00. Escursione Badalucco accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino con pranzo al sacco a cura dei partecipanti (12 euro). Ritrovo ore 9.30 a San Lorenzo al mare e alle ore 10 a Taggia, info +39 337 106 6940 (più info)

SANTO STEFANO AL MARE

16.30. Presentazione libro ‘Farfalle di Pietra’ di Giulio Maria Geluardi (editore Fusta). Dialogano con l'autore Lucio D'Aloisio e Marco Silvano Corradi. Sala Polivalente, Lungomare Colombo 76

SAN LORENZO AL MARE



9.30. Escursione Badalucco accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino con pranzo al sacco a cura dei partecipanti (12 euro). Ritrovo ore 9.30 a San Lorenzo al mare e alle ore 10 a Taggia, info +39 337 106 6940 (più info)

21.15. Per la rassegna ‘L’Albero in… Prosa’, spettacolo dal titolo ‘Fino alle Stelle’ con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Teatro dell’Albero, info 347 7302028 (più info)



DIANO MARINA



17.00. Inaugurazione mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica h 15.30/19.30 fino al 30 maggio)

CERVO



15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)



17.00. Per ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’, incontro con Cristina dell’Acqua con presentazione del libro ‘La formula di Socrate’ (ed. Mondadori). Modera il filosofo Giorgio Durante. Intermezzi musicali a cura del pianista Leonardo Ferretti Gallino, docente dell’Istituto Comprensivo Sauro indirizzo musicale. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)

BORGOMARO



9.30-19.30. Expo Valle Impero (2ª edizione): Stand Gastronomici + Laboratori + Eventi + Escursioni + Convegni + Degustazioni + Dimostrazioni. Luoghi vari, anche domani (il programma a questo link)

15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO



9.00. ‘Incontro Europa Africa’: convegno a cura della Scuola di Pace di Ventimiglia con la partecipazione di numerosi relatori. Sala ‘Mario Saredi’ del Comune



CASTEL VITTTORIO



19.30. ‘A Cena con le Stelle - Tramonta la Luna, sorge la Via Lattea’: cena dalle ore 19.30 osservazioni dalle ore 21.00. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



DIANO CASTELLO



17.30. Visita guidata a cura di Formae Lucis all’Oratorio di San Bernardino da Siena. Per info e prenotazioni museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it

DOLCEACQUA

18.30. Incontro con l’autore Alessandro Bellati per la presentazione del suo nuovo libro ‘1924’ dedicato a quattro grandi artisti jazz nati nel 1924; a cento anni dalla loro nascita. Sala di vetro del castello dei Doria

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO



17.00. Per ‘Il Sabato del Villaggio’: incontro con il dott. Aldo Acquarone sulla geologia, storia e paesaggio dell’Alta Valle Arroscia e dei territori limitrofi. Evento a cura dell'associazione Nova Kronos. Sala Polivalente di Ottano

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



8.15. 14° ‘Gran Premio Storico di Monaco’ a cura dell'Automobile Club di Monaco. Circuito cittadino, fino al 12 maggio (il programma)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

19.30. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2024 (4ª edizione): cena di gala con gli chef stellati Marcel Ravin e David Toutain, chef e proprietario del ristorante due stelle David Toutain a Parigi. Blue Bay Marcel Ravin (info e prenotazioni a questo link)



NICE



11.00-23.00. ‘Nice Europe Day’ (3ª edizione): laboratori creativi e culinari, giochi, gastronomia e tante altre sorprese per una giornata all'insegna del divertimento. Giardino Albert 1er e Théâtre de Verdure (il programma a questo link)





DOMENICA 12 MAGGIO



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

10.00. 25esima edizione della Baby Maratona. Pista d’atletica a Pian di Poma (dalle 8.30 alle 9.30 ritrovo iscrizioni e consegna magliette)



10.00-19.00. ‘Calicis’: manifestazione dedicata alla cultura del vino e della gastronomia locale con tre giorni intensi di eventi culturali e tavole rotonde + degustazioni di eccellenze enologiche delle regioni coinvolte e prodotti gastronomici locali in esposizione. Villa Ormond, fino al 13 maggio (più info)



15.00-18.00. Ultimo giorno della mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi (più info)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



8.00. Escursionismo speleo nella Grotta delle Vene in Alta Valle Tanaro a cura del CAI di Imperia. Ritrovo presso il parcheggio accanto alla rotonda con lo svincolo per il casello di Imperia Est dell’autostrada e per il Cimitero di Oneglia, info 338 526 0907 (più info)



9.00. Escursione ‘Rocca di Andagna e Grattino - Le meraviglie della Valle Argentina’ accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino con pranzo al sacco a cura dei partecipanti (12 euro). Partenza: ore 9 parcheggio del Prino, ore 9.30 a Taggia, info +39 337 106 6940 (più info)



14.30-18.30. Mostra contemporanea ‘Oltre il Velo della Celebrità: Opere Intime di Nikita Pelizon’ (6 euro intero, 4 euro ridotto). M.A.C.I. – Museo Arte Contemporanea a Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 21 maggio (più info)

15.00-17.00. In occasione della 10ª edizione dei Kid Pass Days , ‘Musica… elettrica!’: laboratorio musicale per famiglie a cura di Eureka Cooperativa Sociale, Villa Grock, Museo del Clown, Via Fanny Roncati Carli (10 euro a partecipante comprensivo di ingresso alla Villa), info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

16.45-18.15. In occasione della 10ª edizione dei Kid Pass Days, ‘Alla caccia del tesoro!’: caccia al tesoro per bambini in giro per il Museo Navale di Imperia. Alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali, tra reperti archeologici, cimeli e strumentazioni nautiche. Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (9 euro a partecipante), info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.15. Concerto di Alessandra Catalano nei panni di una cantastorie in viaggio per l'Italia ‘Da nord a sud andata e ritorno’, spettacolo di teatro-canzone con: Alessandra Catalano, voce; Matteo Ferrando, percussioni; Gianni Martini, fisarmonica; Mauro Germinario, contrabbasso; Mauro Vero, chitarra. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561



VENTIMIGLIA



10.30. Picnic sull’erba: evento alla scoperta dei segreti dei Giardini Hanbury partecipando ad una visita guidata (appuntamento in biglietteria). Al termine consegna del cestino del pic nic da degustare sul prato o sui tavoli dell'area attrezzata all'ombra dei pini di fronte al mare (ingresso + visita guidata + pic nic = 25 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Botanici Hanbury Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (tutte le domeniche di maggio, dotarsi di un plaid o un asciugamano da mare) (più info)



14.00. ‘BimbimBici’ (3ª edizione): semplice pedalata dedicata ai bambini e alle famiglie organizzata dalla sezione FIAB Riviera dei Fiori. I più piccoli arriveranno direttamente ai giardini pubblici Mons. Tommaso Reggio. Con i più grandi si pedalerà fino al Baretto di Bordighera dove è previsto il giro di boa causa lavori sul lungomare. Ritrovo area Campasso nell’Oasi del Nervia. A conclusione rinfresco a tutti i partecipanti (più info)



15.00-17.00. ‘Maggio Hanbury’: presentazione alle Autorità del giardino dei profumi rinnovato dall’Associazione Amici dei Giardini Hanbury + Premiazione concorso di poesia sui i giardini + Esperienze sensoriali sulle essenze + Lettura del piccolo principe per i bambini. Giardini Botanici Hanbury Corso Montecarlo 43 (più info)



15.45. Spettacolo teatrale itinerante ‘Di Mamma (non) ce n’è una sola’ per la festa della Mamma con alternanza di divertenti monologhi teatrali, momenti di fitness leggero con musica in cuffie a tema (facoltativo) e importanti pillole educative. Ritrovo in Piazza Cattedrale nel Centro storico, partecipazione libera (evento adatto ad adulti, famiglie e bambini)



BORDIGHERA



8.15-16.00. Escursione da Buggio alle ‘Selle’ e Tana dei Rugli, nuovo giro ad anello, accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.15 a Bordighera dalla stazione ferroviaria oppure 9.00 a Buggio nel parcheggio accanto al paese, info 327 0824866 (più info)

10.30-19.30. ‘Dedicato a te…’: mostra allestita all'interno della magica cornice del Paese alto, dedicata alla vita di Giancarlo Golzi, batterista dei Matia Bazar e del Museo Rosenbach. Evento organizzato da A Pria Presiuza in collaborazione con la famiglia Golzi, Centro storico Bordighera Alta, fino al 14 maggio (h 10.30/12.30-16.00/19.30)

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



16.45. Cerimonia di intitolazione a Giancarlo Golzi del Teatro del Palazzo del Parco e scopertura della targa. Palazzo del Parco, Via Vittorio Emanuele 172



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



19.30. Per i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, serata gastronomica e musicale con i Brutti e boi alla Spianata del Capo

TAGGIA



9.30-19.00. ‘Meditaggiasca – Expo Valle Argentina e Armea’ (ultimo giorno dell’11ª edizione): stand informativi e promozionali dei comuni, spazio riservato alle aziende locali per la vendita dei prodotti e show cooking in piazza Cavour a cura dello chef Andrea Mainardi. Vie e piazze del centro storico, tra via Soleri e piazza Cavour (il programma a questo link)



9.30. Escursione ‘Rocca di Andagna e Grattino - Le meraviglie della Valle Argentina’ accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino con pranzo al sacco a cura dei partecipanti (12 euro). Partenza: ore 9 parcheggio del Prino, ore 9.30 a Taggia, info +39 337 106 6940 (più info)



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



CERVO



15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)

ENTROTERRA

BORGOMARO



9.30-19.30. Expo Valle Impero (2ª edizione): Stand Gastronomici + Laboratori + Eventi + Escursioni + Convegni + Degustazioni + Dimostrazioni. Luoghi vari (il programma a questo link)

10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO

18.00. Concerto del Family Band Gospel Choir diretto dal M° Alessandro Pozzetto, Direttore dell'Italian Gospel Choir, coro nazionale che rappresenta l’Italia nella musica Gospel. Centro Polivalente Giovanni Falcone

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

11.00. ‘Una strada verso il contenimento dell’impatto sulle attività antropiche da parte del lupo’: incontro aperto alla cittadinanza organizzato da Regione Liguria con presentazione degli ultimi aggiornamenti regionali sul monitoraggio, la prevenzione e il ristoro dei danni da lupo seguiti da interventi di approfondimento tecnico e da una tavola rotonda con le diverse categorie coinvolte. Sala Consiliare del Comune, corso Mario Ponzoni 135

21.00. Per la rassegna ‘TeatRotary’, ‘C’era una volta il fortepiano’: concerto della pianista Marina Remaggi. In programma musiche di Schubert, Schumann, Chopin. Evento promosso da Rotary e Rotaract Club Imperia con ricavato a favore dell’istituto comprensivo di Pieve di Teco e Pontedassio. Teatro Salvini (25 euro)



PIGNA



9.00-16.00. Escursione da Buggio alle ‘Selle’ e Tana dei Rugli, nuovo giro ad anello, accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.15 a Bordighera dalla stazione ferroviaria oppure 9.00 a Buggio nel parcheggio accanto al paese, info 327 0824866 (più info)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VALLEBONA

11.00-18.00. Festa di Primavera con laboratori artistico-manuali per bambini e ragazzi + mercatino di libri, giochi e manufatti. Evento a cura dell’Associazione Pedagogica Steineriana. Vie e piazza del borgo (più info)



FRANCIA

MONACO



8.00. 14° ‘Gran Premio Storico di Monaco’ a cura dell'Automobile Club di Monaco. Circuito cittadino (il programma)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



