Sanremo, Enza (Chicca) Dedali (Anima): "Lascio a voi i commenti sul concetto di 'decostruzione' di Rolando"

«Raderei al suolo Via Martiri e Via Pietro Agosti, darei una casa molto più bella - non a tutti - a quelli che se la meritano, nel senso quelli che non a persone abusive, cercando di dare la casa a tutte le persone, ai sanremesi normali e d'adozione». Sono queste le parole choc pronunciate nella giornata di ieri dal candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando, dichiarazioni a cui Enza (Chicca) Dedali, dal 2009 socia attiva di “Pigna Mon Amour” e candidata della lista “Anima” della coalizione civica per Sanremo (Alessandro Mager Sindaco), ha voluto replicare, con un post pubblicato sul suo profilo social.

«Ho urgenza di raccontare una cosa. Quando è morto mio papà cercavo di convincere la mamma a cambiare casa. Credevo che un cambiamento radicale avrebbe potuto aiutarla a cancellare il dolore della perdita. Invece no, mia mamma non voleva essere sradicata dalla propria vita, dalla propria casa, da quello che aveva costruito in tanti anni passati con mio papà. Il cambiamento è un argomento delicato; ogni cambiamento deve essere gestito con calma e totale consapevolezza. In questi anni - occupandomi del quartiere in cui vivo - ho cercato di capire cosa fosse la rigenerazione urbana e mi sono interrogata sul cambiamento perché la Pigna “doveva” cambiare, ma nel rispetto di chi già la abitava e delle differenze. Ieri mi è arrivato un frame dell’intervento dell’ingegnere Rolando che, da tecnico, quale aspirante Sindaco del fare, spiegava il suo concetto di “decostruzione “. Lascio a voi la visione dell’estratto del video e i commenti», ha affermato la Dedali, che da anni si impegna quotidianamente per migliorare la Pigna e Sanremo.