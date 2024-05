Tappa in provincia di Imperia domenica mattina per Brando Benifei, capodelegazione uscente del PD al Parlamento Europeo e candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno

Successivamente, alle 11 l’On. Benifei si sposterà a Dolceacqua, al banchetto organizzato dal circolo locale del PD in Piazza Garibaldi, dove in seguito ci sarà un rinfresco. Entrambi gli appuntamenti vedranno anche la partecipazione di Lucia Artusi, candidata dem di Sanremo alle elezioni europee.

Benifei sarà alle 9:30, al cimitero di Porto Maurizio dove parteciperà alla commemorazione del Partito Democratico provinciale per gli 80 anni dalla morte del partigiano Felice Cascione.

Prima volta dopo l’ufficializzazione della candidatura nel nostro territorio per Benifei, che era stato un mese fa a Sanremo in occasione del pride e dell’inaugurazione della sede del PD della città dei fiori e che in questi anni è stato uno degli europarlamentari che più hanno visitato e incontrato le realtà della Provincia.