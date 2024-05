Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 2 a domenica 5 maggio in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 2 MAGGIO



SANREMO

9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Per i ‘Martedì letterari’ (eccezionalmente di giovedì), Carmine Abate presenta il Libro 'Un paese felice' (Mondadori). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili



21.00. Concerto-tributo ai ‘Queen at the opera’. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti)



21.15. ‘Ritmi Diversi’: reading di letture dal mondo con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino. Musica di Davide Ravasio. Chiesa Luterana di Corso Garibaldi 37, ingresso libero

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)

21.00. Laboratorio dell’Autostima dal titolo ‘Le paure di mamma e papà’ tenuto dalla psicologa-psicoterapeuta Patrizia Sciolla. Sede dell’associazione Noi4You, di via Firenze 1. Prenotazioni via whatapp al 346 6243572



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna ‘Tea con l’Autore’, la scrittrice Cristina Rava presenta il suo romanzo ‘Dalla parte del ragno’ (Nero Rizzoli). Presenta la giornalista Viviana Spada. Biblioteca Civica ‘Alfea Possavino Delucis’, ingresso libero



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



TRIORA

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

19.00. Incontro con il regista Abel Ferrara e proiezione del film ‘Pasolini’. Théâtre des Variétés (più info)



20.30. Concert o ‘Thursday Live Session – Voilaaa’. Grimaldi Forum Monaco (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 3 MAGGIO





9.00-12.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Per l’Unitrè, il dottor Francesco Alberti presenta ‘La relazione medico – persona ieri e oggi’. Ex sala consiliare del Museo civico, piazza Nota

17.00. Per la rassegna ‘Storie e Territori’, Vittorio Coletti presenta ‘Le Figure della Crisi 1’ (Il Canneto Editore) con Luca Borzani storico, Giovanni Rainisio Presidente ISRECIM, Fulvio Fellegara funzionario CGIL Imperia e Liguria. Federazione Operaia, via Corradi 46, ingresso libero

18.00. ‘Estro virtuosistico e ritmi popolari dal folclore slavo’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° David Greilsammer con Estefan Iatcekiw al pianoforte. In programma musiche di: Martinelli, Rachmaninov, Dvorak. Teatro Centrale (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. ‘Ritratti resistenti’: performance di Renato Donati del Teatro dell'Attrito accompagnato da Carlo Ormea. Teatro della Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

17.30. Presentazione libro ‘Ti ricordi Mattie Lantry?’ con la partecipazione dell’autore William Wall. Conduce Gaia Ammirati, Biblioteca Civica L. Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero

18.30. Presentazione del libro ‘Star Wars e la filosofia. I grandi concetti del pensiero spiegati con Darth Vader, Yoda, la Principessa Leila e gli altri’ di Matteo Saudino e spettacolo presso il Planetario di Imperia + alle 19.15, spettacolo al Planetario dove si andrà fisicamente nello spazio, guidati dalle sapienti parole dei planetaristi del Comitato Antikythera. Museo Navale e Planetario, Calata Anselmi (25 euro comprensivo di libro e spettacolo al planetario), prenotazione a museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.15. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, spettacolo teatrale ‘La Cantatrice Calva’ di Eugène Ionesco con protagonisti Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri con attori provenienti dalla scuola di Teatro de Lo Spazio Vuoto (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720



VENTIMIGLIA



21.00. ‘I Segreti di Arlecchino’ di e con Enrico Bonavera: affresco di alcune figure storiche della Commedia all’Improvviso che hanno caratterizzato l’epopea del Teatro messo in scena da Liber Theatrum. Teatro Comunale (più info)

BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



DIANO MARINA

9.30. ‘Aromatica - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (11ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, conferenze, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino, fino al 5 maggio (il programma a questo link)

16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



16.00. Per ‘I Venerdì della Conoscenza’, ‘Il futuro del cibo o il cibo del futuro?’: conferenza a cura della dottoressa Cecilia Bartolucci sull’impatto dell'alimentazione sulla salute. Interviene il Prof. Eleuterio Ferrannini, Diabetologo, Dirigente di ricerca al CNR. Modera Giorgio Einaudi, membro del comitato scientifico che promuove i Venerdì della Conoscenza. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



PIGNA



9.30. Escursione ad anello a cura del CAI attorno al borgo di Pigna, in alia Val Nervia, con visita anche ai capolavori cinquecenteschi di Giovanni Canavesio. Ritrovo al parcheggio del campo sportivo di Pigna (sottostrada, a dx arrivando da Dolceacqua), info 333 3793468 (più info)



TRIORA

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

20.00. Recital di pianoforte di Seong-Jin Cho. In programma: Haydn, Ravel, Liszt. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)



20.00. The Blues Brothers Approved: concerto in ricordo di John Belushi e Dan Aykroyd. Grimaldi Forum Monaco (più info)





SABATO 4 MAGGIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati (h 9/12-15/18). Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



9.30-16.30. Corso formativo gratuito rivolto a tutti i proprietari di cani, realizzato in collaborazione con ASL ed Enpa per favorire le attività di carattere culturale e formativo tra l’uomo e gli altri animali. Parco di Villa Ormond, necessaria iscrizione alla seguente mail: b.lanzarotti@comunedisanremo.it



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Solidarietà, la Via della Pace’: conferenza con Andrea Chiappori, Responsabile ligure della Comunità di Sant'Egidio che dialoga con Amelia Narciso dell’ANPI Sanremo, Roberto Ravera Direttore SC Psicologia ASL 1 e Presidente FHM Italia onlus, e Fulvio Fellegara CGIL Liguria. Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero



17.30. In ricordo di Giacomo Puccini, conferenza-concerto con l'introduzione del maestro Antonio Secondo e l'interpretazione di brani tratti da celebri opere pucciniane da parte di ex Allievi di Rosita Belgrano, insegnante storica della Scuola di musica ‘Ottorino Respighi. Evento a cura del Club UNESCO di Sanremo, Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, ingresso libero.

IMPERIA



15.00. Apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Imperia e visita guidata gratuita all’esposizione ‘Imperia è… Un ponte tra passato, presente e futuro’. Archivio di Stato, Via G. Strato 8A (ingresso portone di ponente)



17.00. ‘Memorie d'Inchiostro’: presentazione dei documenti dell'Archivio storico della diocesi di Albenga-Imperia con le opere d'arte della Parrocchia di San Bernardo Abate. I relatori: Alma Oleari e Roberta Bani. Paolo Zanelli legge alcuni brani tratti dai documenti. Chiesa parrocchiale di San Bernardo Abate in Moltedo

21.15. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, spettacolo teatrale ‘La Cantatrice Calva’ di Eugène Ionesco con protagonisti Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri con attori provenienti dalla scuola di Teatro de Lo Spazio Vuoto (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720

21.15. ‘Black and Blue Duke Tribute’: concerto tributo a Duke Ellington a cura dell’’Inter Play Jazz Trio’ formato da Marco Moro (Sax & Flauto), Adriano Ghirardo (Chitarra), Marco Bottini (Basso Elettrico). Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni 320 2127561



VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

21.00. Concerto di Gala della 6ª edizione della Rassegna Corale per coro di Voci Bianche, Giovanili e Scolastiche a cura della Fondazione Tripodi in collaborazione con il Comune di Vallecrosia e Class Liguria Canta. Parrocchia Sant’Antonio Abate nella città alta, info 388 6304709 (più info)

BORDIGHERA



16.00. Per la rassegna ‘Incontri con gli Autori’, Corrado Tomaselli e Davide Traverso presentano il libro dedicato a ‘L’Esercizio del Duello giuridico tra il VI° ed il XIII° secolo: Ermeneutica e traduzione del Summa de Pugna di Roffredo Beneventano’. Museo Bicknell, Via Romana 39

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

DIANO MARINA

9.30. ‘Aromatica - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (11ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, conferenze, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino, fino al 5 maggio (il programma a questo link)

16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



CERVO



15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)



17.00. Per ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’, Carlo Lucarelli presenta il suo libro ‘Bell’Abissina, un’indagine del commissario Marino’ (Mondadori), pubblicato nella collana ‘Il Giallo Mondadori’ Modera l’incontro Lucia Jacona, Dirigente Scolastica dell’Istituto ‘Colombo’ di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile, curatrice della rassegna. Letture a cura dell’attrice Nicole Ghirardi. Intermezzi musicali della pianista Luisa Repola, docente dell’Istituto Comprensivo ‘Sauro’. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)

BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO

17.00. In concomitanza con la pubblicazione del nuovo libro dello scrittore e botanico Marco Damele ‘Liguria Selvatica’, percorso guidato di riconoscimento, osservazione e divulgazione delle erbe selvatiche urbane più comuni e significative. Infopoint della Cipolla Egiziana in zona Braie,, info e prenotazioni La Cipolla Egiziana

COSTARAINERA



9.00. Escursione da Costarainera a Lingueglietta accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Partenza da San Lorenzo al mare piazza del mercato, info e prenotazioni Whatsapp +39 337 106 6940 (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. Mostra Internazionale Canina di Monaco con 170 le razze rappresentate e più di 1000 i cani presenti nelle due giornate. Espace Fontvieille, anche domani (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

18.00-19.30. 55esima edizione del Concorso Internazionale del Bouquets sul tema ‘Mari e Oceani’. Yacht Club di Monaco, Quai Louis II, entrata libera e gratuita, anche domani (più info)



NICE



10.00-19.00. Play Azur Festival (7ª edizione): evento alla scoperta della cultura del Web (youtube, webseries..), cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese..) e delle le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione..). Palais des Congrès Nice Acropolis, anche domani (più info)

DOMENICA 5 MAGGIO



SANREMO



11.00-17.00. ‘Picnic al Parco Urbano’: intera giornata di spettacoli e animazione per bambini e famiglie a cura della FEM Spettacoli di Fortunello e Marbella (artisti, trampolieri, truccabimbi, laboratori di circo e spettacoli vari). Parco Urbano



15.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



8.30. Escursione dal passo Teglia al Carmo dei Brocchi e al Passo della Mezzaluna accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino). Ritrovo dal Pump Track (12 euro), prenotazioni Whatsapp +39 337 106 6940 (più info)

9.00. ‘9000 passi contro il diabete - primo Memorial ing. Lorenzo Pino’: passeggiata aperta a tutti con partenza dalla Banchina Aicardi in Calata Cuneo e arrivo a Diano Marina e ritorno (5 euro destinati alla ricerca contro il diabete giovanile), info Whatsapp +39 337 106 6940 (misurazione gligemica prima e dopo la passeggiata). Evento a cura del Lions Club Imperia La Torre in collaborazione con il Comitato di San Giovanni (locandina)



17.00. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, spettacolo teatrale ‘La Cantatrice Calva’ di Eugène Ionesco con protagonisti Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri con attori provenienti dalla scuola di Teatro de Lo Spazio Vuoto (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



17.00. ‘In ascolto della Parola’: incontro con la poetessa Elena Bellocco con la partecipazione del violinista Salvatore Burgio. Oratorio della Chiesa di Terra Santa, ingresso libero



OSPEDALETTI



10.00. ‘Passeggiando Assaporando’ (18ª edizione): passeggiata enogastronomica e floricola alla scoperta del territorio e delle tipicità con 6 postazioni distribuite lungo un piacevole percorso nel territorio di Ospedaletti. Musica live con l'accademia musicale di Ospedaletti ‘So what duo’in piazza San Giovanni à ‘Quel duo lì’ al Pontino + ‘Two quarters duo alle Porrine. Centro paese e collina (il programma nella locandina)

DIANO MARINA



9.30. ‘Aromatica - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (ultimo giorno dell’11ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, conferenze, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino (il programma a questo link)

CERVO



15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)

ENTROTERRA



APRICALE

9.15. Escursione da Apricale a Perinaldo sulle orme del Cassini accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna. Ritrovo ad Apricale nel parcheggio al bivio con Perinaldo, info 347 4563954 (più info)

BADALUCCO



9.00. ‘Trail Gli Ulivi’: gara che si svolge sulla distanza di 10 km (650 mt D+). Partenza da Piazza Duomo (il regolamento)



BORGOMARO



10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



9.30-18.00. 55esima edizione del Concorso Internazionale del Bouquets sul tema ‘Mari e Oceani’. Yacht Club di Monaco, Quai Louis II, entrata libera e gratuita (più info)

10.00. Mostra Internazionale Canina di Monaco con 170 le razze rappresentate e più di 1000 i cani presenti nelle due giornate. Espace Fontvieille (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

18.00. Concerto sinfonico diretto dal M° Andris Poga con Truls Mørk al violoncello. In programma musiche di: Boulanger, Chostakovitch, Strauss. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-19.00. Play Azur Festival (7ª edizione): evento alla scoperta della cultura del Web (youtube, webseries..), cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese..) e delle le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione..). Palais des Congrès Nice Acropolis(più info)



ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN



10.00-17.00. Mercato dei Sapori e dei Creatori 2024 con i migliori prodotti locali. Marché de Carnolès (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate