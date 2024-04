Elezioni, Sanremo al Centro replica a Ethel Moreno sui centri estivi per disabili

In risposta al comunicato stampa diffuso dalla consigliera Ethel Moreno a proposito di una presunta chiusura dei centri estivi per disabili interviene il gruppo Sanremo al Centro.



“Nei giorni scorsi abbiamo letto l'intervento della consigliera Ethel Moreno che con toni allarmistici ha dichiarato a mezzo stampa che i centri estivi per disabili sarebbero potuti saltare - dicono da Sanremo al Centro - tale intervento risulta del tutto privo di fondamento ed è apparso come un'inopportuna speculazione mediatica ed elettorale su un tema che andrebbe trattato con ben altra sensibilità. A riscontro di tali avventate esternazioni, che hanno suscitato forti preoccupazioni, vogliamo rassicurare sul fatto che i centri estivi per i disabili si faranno, come si sono sempre fatti. L'amministrazione ha sempre posto la massima attenzione su questo tema e certamente questa attenzione non viene meno ora. Forse quest'anno le procedure sono state un po' più lunghe, complici le noti vicissitudini legate all'ex dirigente del settore, unitamente al grave infortunio occorso al nostro assessore Costanza Pireri che l'ha tenuta lontana da palazzo Bellevue nell'ultimo mese, ma l'ottimo lavoro fatto dal segretario generale Monica Di Marco unitamente agli uffici preposti ha permesso di avviare correttamente tutte le procedure per il bando in via di definizione. Vogliamo quindi rassicurare la cittadinanza e le famiglie interessate che i centri estivi disabili avranno come sempre luogo”.