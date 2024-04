Quando si tratta di garantire e preservare la riservatezza dei propri clienti, è importante adottare un approccio che rispetti le loro esigenze e preferenze. In molti casi, chiedere ai clienti di lasciare recensioni pubbliche potrebbe essere interpretato come una violazione della loro privacy. Proprio così la pensa il CEO della Daniele Pescara Consultancy, azienda leader nel campo del Company setup a Dubai, l’omonimo Daniele Pescara: “Chi vuole parlare di me, deve sentirsi libero di farlo: io non chiederò mai a nessuno di esporsi per me e la mia azienda”.

Investimenti a Dubai: proteggi la tua identità

Dubai, paradiso fiscale e territorio tra i più ambiti al mondo

I tuoi investimenti debbono essere al sicuro e rimanere strettamente privati, salvo che sia tu stesso a voler rivelare dove e come proteggi il tuo patrimonio all’estero.

Proprio per questo motivo, molti professionisti che operano in settori sensibili o che hanno clienti di alto profilo scelgono di non sollecitare recensioni pubbliche.

Questo dimostra un impegno genuino nel proteggere la privacy e la riservatezza dei clienti, rispettando al contempo la loro autonomia e libertà decisionale.

Invece di basarsi sulle recensioni pubbliche, questi professionisti spesso si affidano al passaparola e alle raccomandazioni personali dei clienti soddisfatti.

Questo approccio non solo preserva la privacy dei clienti, ma contribuisce anche a mantenere un rapporto di fiducia e riservatezza reciproca tra il professionista e la clientela.

Daniele Pescara: il consulente per il Company Setup a Dubai

Il CEO Pescara è molto attento a non minare la riservatezza dei propri clienti, che si affidano alla sua assistenza per essere seguiti spalla a spalla nel lungo e tortuoso (per chi non lo conosce!) percorso di costituzione di società a Dubai.

Daniele Pescara è conosciuto come un pioniere nell'assistenza agli imprenditori italiani che desiderano costituire società a Dubai.

Da oltre dieci anni, attraverso il suo Studio Daniele Pescara Consultancy, ha aiutato una clientela selezionata, tra cui imprenditori, professionisti autonomi e personalità del mondo dello spettacolo e dello sport, fornendo loro soluzioni personalizzate per espandersi a livello internazionale e ottimizzare la gestione fiscale.

Daniele Pescara Consultancy: il partner per gli investimenti a Dubai

Negli ultimi anni,, e vantando un team interno di oltre 24 professionisti altamente qualificati.

“Noi proponiamo un servizio completo, sartoriale e chiavi in mano: il cliente entra da noi con un’idea e esce con un investimento a Dubai reale, operativo ed efficiente”, spiega il finanziere veneto.

Nonostante la sua reputazione consolidata e le numerose menzioni su media di rilievo, Pescara preferisce mantenere la privacy dei suoi clienti di alto profilo.

Quando si tratta di recensioni, dichiara: "I miei clienti sono figure di spicco nei rispettivi settori e meritano il massimo della riservatezza. Per questo motivo, preferisco che siano loro stessi a decidere se desiderano condividere le loro opinioni sui miei canali online".

La discrezione e l'approccio diretto di Pescara lo hanno reso il consulente preferito da centinaia di imprenditori interessati a trasferirsi e ampliare le proprie attività negli Emirati Arabi Uniti.

Pescara è chiaro nel sottolineare il suo ruolo: "Gli imprenditori che si rivolgono a me sono stanchi di promesse vuote e consulenti improvvisati e cercano il meglio".

La promessa della Daniele Pescara Consultancy è quella di agire con rapidità e precisione, affiancando gli imprenditori nelle sfide dell'internazionalizzazione societaria in un mercato veloce e in continua evoluzione come quello di Dubai, garantendo massimo rispetto della loro riservatezza.