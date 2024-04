Elezioni Sanremo: scatterà alle ore 18 anziché alle 11 il grande evento all’Ariston per Rolando Sindaco

Al fine di consentire a tutta la cittadinanza di partecipare in tranquillità con le proprie famiglie all’evento per Rolando Sindaco si comunica che l’appuntamento di domenica 5 maggio al Teatro Ariston avrà inizio alle ore 18 e non alle ore 11 come precedentemente annunciato.



Gianni Rolando presenterà tutti i candidati della coalizione di centrodestra e liste civiche, e renderà pubblico il programma elettorale per la Sanremo di domani. Vi invitiamo quindi all’appuntamento delle ore 18 di domenica 5 maggio per il grande evento a sostegno di Gianni Rolando Sindaco. Saranno previsti anche momenti di musica e spettacolo con rinfresco finale.