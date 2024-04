Sanremo: il Club per l'Unesco celebra sabato la 'Giornata mondiale del Jazz' al Club Tenco

La ‘Giornata Mondiale del Jazz’ proclamata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO nel 2011, a seguito di un'idea del pianista Herbie Hancock, viene celebrata ogni anno il 30 aprile e mira ad aumentare la consapevolezza del ruolo del jazz come strumento educativo e forza per la creatività, il dialogo e lo scambio interculturale.

Il Club per l’Unesco di Sanremo OdV, presieduto dall'Ing. Ciro Esse, celebrerà la giornata sabato prossimo alle 18, nella sede del Club Tenco in piazza Cesare Battisti, 33 con un concerto del Trio Livio Zanellato.

Il jazz è in grado di rompere le barriere e creare opportunità per la comprensione reciproca e la tolleranza; è un vettore di libertà di espressione; incoraggia l’innovazione artistica, le nuove forme di espressione e l’inclusione di giovani che vivono in società marginalizzate.

Nina Simone, grande interprete americana di questo genere musicale e attivista per i diritti civili, riteneva che “il jazz non è solo musica, è uno stile di vita, è un modo di essere, un modo di pensare”.