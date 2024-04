Bordighera: giovedì prossimo le celebrazioni per il 25 aprile, il programma e i divieti in città

Anche a Bordighera si svolgeranno le celebrazioni in occasione del 25 aprile 2024 – 79° Anniversario della Liberazione.

Frazione Borghetto San Nicolò

Ore 8.00 – Deposizione fiori alla lapide dei Caduti e benedizione in suffragio dei Caduti

Frazione Sasso

Ore 8.30 – Deposizione fiori al Monumento ai Caduti e benedizione in suffragio dei Caduti

Porto

Ore 9.00 – Alzabandiera organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e deposizione corona al Monumento ai Caduti del mare

Bordighera Centro e Paese Alto

Ore 9.30 Palazzo del Parco - Raduno e formazione corteo con partenza alle ore 10.00. A seguire deposizione fiori e corone di alloro al Monumento ai Caduti di Piazza Garibaldi, alla Lapide dei Caduti Civili del Municipio ed al Cippo dei Partigiani

Ore 10.45 Cippo dei Partigiani – Saluti del Sindaco e orazione ufficiale a cura dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e della Federazione Italiana Volontari della Libertà

Ore 11.00 Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena – Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti

Ore 21.00 Centro Culturale ex Chiesa Anglicana – Concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera

Verranno deposti fiori anche al Campo Militare (Cimitero), alla lapide in ricordo dei Caduti nelle missioni di Pace (Anfiteatro del Tennis) ed alla targa in ricordo dei cittadini ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali (Baia Bagnabraghe).

Con un'apposita ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, è stata disposta per il 25 aprile dalle 8 alle 12, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in:

- Piazza Garibaldi, zona antistante il Monumento ai Caduti;

- Via Vittorio Emanuele, antistante il Palazzo del Parco;

- Via Francesco Rossi, antistante il Cippo dei Partigiani.

E’ stata inoltre disposta la chiusura temporanea del traffico veicolare in via Vittorio Emanuele, via Al Mercato, via Marconi, via Piave, via Francesco Rossi, via dei Colli nel tratto interessato dal corteo, regolato da agenti della Polizia Locale.