Pasta Fresca Morena apre le sue porte alla trasmissione televisiva Terraverde Gourmet

Il programma televisivo Terraverde Gourmet fornirà un'ampia conoscenza del pastificio Pasta Fresca Morena, uno dei principali attori commerciali del territorio di Ventimiglia, noto per la produzione di pasta alimentare di alta qualità e genuinità.

Conducono l'azienda da oltre 50 anni la famiglia Bruno, che ha creato una realtà produttiva di successo.

Il pastificio intemelio offre oggi ai suoi clienti oltre 27 varianti di paste alimentari provenienti da un laboratorio di 11 macchine, e una cucina attrezzata per la preparazione di ripieni, sterilizzatori d'ambiente e per le uova sempre appena raccolte. Oltre alla produzione di pasta, Pasta Fresca Morena è anche distributore di Ovostura nella provincia di Imperia e nella Costa Azzurra.

Il programma sarà trasmesso sui canali Telecupole, tra cui Piemonte canale 11, Liguria canale 19, Sky canale 824 e Tv Sat canale 422.

PASTA FRESCA MORENA VENTIMIGLIA

Il negozio si trova in via Aprosio 21/c, presso lil mercato coperto della città al box 15 e dal negozio A Butega situato in via Maraldi 15 a Perinaldo.

Per tutte le informazioni potete scrivere una email all'indirizzo info@pastafrescamorena.it o visitare il sito www.pastafrescamorena.it, la pagina Facebook e Instagram.