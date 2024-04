Ginnastica: terminate le prove regionali con la seconda prova del campionato individuale Silver

Con la seconda prova del campionato individuale Silver di ginnastica artistica femminile livelli LA ed LB si sono concluse le prove regionali di questa sezione per il primo semestre di attività del calendario della FederGinnastica.

La prova, organizzazione affidata alla Ginnastica Riviera dei Fiori, si è svolta presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a Sanremo. Le gare, svolte nella giornata di sabato scorso, hanno visto alternarsi quasi 200 ginnaste sui 4 grandi attrezzi della specialità olimpica, Corpo Libero, Volteggio, Trave e Parallele Asimmetriche. La classifica prevedeva la sola assoluta, data dal totale degli esercizi eseguiti. Molte le ginnaste della Ginnastica Riviera dei Fiori iscritte, con un incremento interessante dei punteggi e vari podi ottenuti che soddisfano l’intero staff tecnico della sezione composto da Elisa Addiego, Giulia Bellone, Damino Giunta, Nicla Londri e le giovani aspiranti tecnici Alice Eremita e le ginnaste più esperte dei livelli superiori.

Nella gara livello LA base, nella prima fascia (le più giovani in assoluto 8/9 anni), bronzo per Alice Spelta, 5a Giulia Parente, 6a Aurora Gazzano e 7a Bice Manzo, Nella terza fascia oro per Allegra Ghilardi e argento per Emma Oggero,.Tris di primi posti anche con Serena Romeo, j1, Giulia Germano J3 e Alessia Galli S1. Nella stessa prova livello avanzato argento per Tabata De Paolis, 4a Giulia Di Francesco, 5a Noemi Giancaterino, nella seconda fascia, mentre nella categoria successiva argento per Diletta Catroppa, bronzo per Mia Bertonasco, e nelle junior primo posto per Giulia Fassitelli, seconda Annalisa Driza e bronzo Gresia Pennella.

Molto bene anche le prove svolte nella gara sui tre attrezzi (senza le parallele), nella seconda fascia bronzo per Ilaria Donatello, 6a Margherita Bianchi, 9a Giulia Giammusso e 11a Marta Scaramuzzino, nelle allieve tre medaglie d'argento per Yendry Segovia pari mereito con la compagna Kayla Mullane, 6a Rebecca De Nitto, 8a Matilde Cosentino e 9a Viola Guzzoni. Nella quarta fascia argento per Gloria Gandolfo e oro nelle junior per Rebecca Trifan.

Anche nelle gare LB, podi a ripetizione per le ‘rivierine’, con 1° posto per Alice Serini e 2° Raffaella Cantagallo nelle junior 2, oro per Martina Parente e argento per Ilaria Vitulano nelle J2, oro nelle J3 per Greta Martalò e oro per Alison Della Valle e argento per Chiara Masetta nelle senior.

A tutte le ginnaste sono state consegnate medaglie per i podi e di partecipazione ed un simpatico ed utile gadget offerto dalla sartoria Magda Design di Imperia, ora anche specializzata nei body di gara. Tutte le ginnaste dei settori agonistici (circa 100) sono state invitate alla serata finale del GEF, in programma al Teatro Ariston sabato 20 aprile dove verrà presentata una coreografia ‘celebrativa’ dei 25 anni della prestigiosa rassegna della creatività.

La Ginnastica Riviera dei Fiori da quasi 40 anni continua nel promuovere le attività di ginnastica per tutte le fasce di età nei livelli amatoriale, promozionale ed agonistica con capacità ed esperienza, ma visto il livello tecnico e i numeri raggiunti, diventa indispensabile disporre di un impianto super attrezzato investendo sulla palestra già disponibile presso il Mercato dei Fiori. Per tale centro addestrativo la Federazione Ginnastica ha dimostrato interesse con la gradita visita a Sanremo, nella scorsa settimana, del Consigliere Federale FGI Ing. Franco Mantero e il Presidente del Comitato Regionale Dott. Pino Raiola che hanno apprezzato le potenzialità delle aree disponibili e la professionalità dei nostri Dirigenti .