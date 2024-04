Taggia Arma: Via Queirolo pronta ad ospitare la manifestazione ‘Arte e fiori’

Via Queirolo è pronta ad ospitare dal 20 al 28 aprile l’evento “ARTE E FIORI” organizzato dal Civ, Centro Integrato di Via “IL PIANO” e patrocinato dal Comune di Taggia.

L’inaugurazione di questa settimana dedicata all’arte si terrà sabato 20 aprile, nel primo pomeriggio, e vedrà il coinvolgimento del gruppo delle Infioratrici di Taggia, guidate da Maddalena Pastorino, che creeranno di fronte alla Farmacia Revelli di Via Queirolo, un'opera d'arte effimera utilizzando i petali dei fiori.

Alle ore 18.00, si terrà invece la cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro alla presenza dell'attuale presidente del Centro Integrato di Via Dea Desiderati e di Edy Santamaria, curatrice della mostra di quadri che saranno esposti nelle vetrine delle attività commerciali di Via Queirolo.

Nel corso della cerimonia la pittrice Santamaria presenterà le opere degli artisti coinvolti nell’esposizione. Si tratta di Adrienne Kun, Antonio Celia, Claudia, Desirèe Sulsenti, Diego Santamaria, Edy Santamaria, Fabrizio Brazzale, Franca Sasso, Francesco Segreti, Fulvio Serra, Il Firma, Jenny DL, Lucia Benedetto, Nerella Aprigliano, Patrizia Falconetti, Roberta Gandolfi, Sandra Minetti.

Domenica 28 aprile il mercatino artistico artigianale e di produttori locali, che si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nella centralissima via Queirolo, concluderà una settimana all’insegna dell'arte.

«Questo evento - dichiara l’Assessore al Turismo Barbara Dumarte - rappresenta un'occasione unica per valorizzare l'arte e allo stesso tempo promuovere il turismo culturale nella nostra città. Siamo entusiasti di supportare iniziative di questo genere che possono arricchire l'esperienza dei nostri visitatori e dei cittadini».

«Il mercatino artistico artigianale – precisa il Consigliere con delega al commercio e cultura Chiara Cerri - è un'opportunità straordinaria per i nostri artigiani e produttori locali di mostrare il loro talento e la loro creatività. La collaborazione con il Civ e il patrocinio del Comune sono segnali tangibili del nostro impegno nel sostenere l'economia locale e promuovere l'identità unica dei nostri prodotti. Desidero inoltre complimentarmi con il Centro Integrato di Via per aver creato questo bel connubio tra un evento commerciale e un evento culturale dedicato all’arte».