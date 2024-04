Sanremo: lo scrittore Alessio Bellini incontra gli studenti del 'Colombo'

Lo scrittore sanremese Alessio Bellini ha inaugurato una serie di incontri al 'Colombo'.

“L'iniziativa rientra nella volontà dell'istituto scolastico sanremese di valorizzare i suoi ex studenti che hanno dimostrato particolari talenti nei vari campi dell'arte, dalla letteratura alla musica - dicono i promotori dell'iniziativa -Alessio Bellini infatti, classe 1998 e laureato in antropologia culturale, si è diplomato al Colombo alcuni anni fa, nell'indirizzo del liceo scientifico delle scienze applicate”.

“L'incontro, moderato dal prof. Dario Daniele, ha coinvolto due classi del liceo scientifico e si è tenuto nei locali della biblioteca scolastica della sede centrale che, con i suoi 20.000 volumi circa, è considerata una delle più importanti e meglio organizzate tra quelle delle scuole liguri - aggiungono - Bellini ha presentato i suoi tre lavori, tutti editi da Antea, e in particolare l'ultimo appena uscito: 'La ballata di Borgo Opaco', una raccolta di racconti con evidenti riferimenti personali”.

“È stato emozionante entrare nella mia ex scuola – ci dice Alessio – e rivedere alcuni dei miei insegnanti. I ragazzi delle due classi che hanno partecipato sono apparsi interessati e questo mi ha fatto davvero molto piacere. Spero che possa crescere in loro la curiosità di leggere e scrivere, come è successo a me. Ringrazio il 'Colombo' per questa interessante iniziativa e per l'invito”.