Continua il crollo di Dogecoin che oggi per il 9%, mentre Dogeverse vola verso 7 milioni di dollari

Le meme coin continuano a catturare l'immaginazione e gli investimenti del pubblico. Ma mentre Dogecoin ha registrato un recente calo del 5% del suo valore, è emerso un nuovo competitor con uno slancio significativo.

Il progetto è ispirato dallo stesso meme dello Shiba Inu, ed è noto con il nome di Dogeverse ($DOGEVERSE). Questa nuova meme coin ha raccolto quasi 7 milioni di dollari nella sua fase iniziale di prevendita.

Lo stato attuale di Dogecoin e le opportunità di investimento

Ultimamente si è parlato molto del Doge Day, che si terrà il 20 aprile. La crescita di diverse meme coin potrebbe essere possibile dopo questa data. Per molti appassionati di criptovalute, Dogecoin è la prima criptovaluta che viene in mente quando si parla di Doge Day. $DOGE, tuttavia, non sembra la scelta più promettente in questo momento.

Da un po' di tempo a questa parte, $DOGE sta lottando con notevoli oscillazioni di prezzo. Nemmeno l'entusiasmo che circonda il Doge Day potrebbe salvare $DOGE da questa situazione. Nell'ultima settimana, la situazione è peggiorata notevolmente. Il prezzo di $DOGE è sceso di oltre il 20%.

$DOGE ha un valore massimo previsto di circa 0,1896 dollari nel 2024 e un valore attuale di 0,1557 dollari. Non è la scelta ideale per gli investitori. Fortunatamente, i sostenitori delle meme coin a tema canino hanno scoperto un fantastico sostituto. Hanno una nuova meme coin che ha il potenziale di eclissare $DOGE e numerose altre meme coin!

Dogeverse: la prossima grande meme coin

Tra gli appassionati di meme coin, le monete a tema cane sono piuttosto popolari. Tuttavia, sembra di averle viste tutte quando ci si imbatte in una nuova meme coin a tema canino. Ma non è così. La community delle criptovalute è ora più ricca grazie al lancio di Dogeverse ($DOGEVERSE).

La prima meme coin multi-chain a tema canino, chiamata Dogeverse, potrebbe presto decollare! Questa meme coin ha già raccolto oltre 6 milioni di dollari e ora è vicino ai 7. Dogeverse sta emergendo come la prossima potenziale rivoluzione nel settore delle meme coin, parallelamente ai primi giorni di Dogecoin.

Ciò che distingue Dogeverse è la sua funzionalità multi-chain. Questa meme coin non è limitata a una singola blockchain, ma è progettata per operare su diverse piattaforme. Queste blockchain includono Ethereum, Solana e Avalanche.

Questo approccio amplia la sua potenziale base di utenti e ne aumenta l'utilità e il potenziale di integrazione in diversi ecosistemi digitali. Con la recente impennata di popolarità di meme coin come DEGEN e BRETT, Dogeverse è strategicamente posizionata per capitalizzare questa tendenza in crescita.

Distribuzione delle risorse e portata di Dogeverse

Una delle caratteristiche più notevoli di Dogeverse ($DOGEVERSE) è la sua tokenomics ben realizzata. Le risorse sono allocate in modo molto attento e quasi preciso, rendendo la crescita e l'espansione le priorità principali.

Ci sono solo 200 miliardi di token nell'intera offerta di $DOGEVERSE. Sono stati tutti adeguatamente distribuiti per incoraggiare la crescita dell'ecosistema.

Dei 200 miliardi, trenta miliardi, ovvero il 15%, sono stati destinati alla Early Supporter Allocation. Ciò indica sostanzialmente che 30 miliardi di token sono stati riservati da $DOGEVERSE a coloro che l'hanno sostenuta fin dall'inizio, come riconoscimento del loro supporto.

È ovvio che una nuova moneta ha il potenziale per essere la next big thing delle criptovalute quando genera più di un milione di dollari in un solo giorno. Dogeverse non solo ha raccolto tanto in un solo giorno, ma ha anche raggiunto la ragguardevole cifra di 6 milioni di dollari nel corso dei giorni successivi.

Si prevede che Dogeverse non solo seguirà le orme dei suoi predecessori, ma si ritaglierà anche una nicchia unica nello spazio delle criptovalute.

L'attesa frenesia delle meme coin in aprile

Aprile si preannuncia un mese cruciale per il mercato delle criptovalute, in particolare con l'imminente evento di halving del Bitcoin. Questo evento tradizionalmente crea volatilità sul mercato e un maggiore interesse per le monete alternative. Dogeverse è pronta a beneficiare di questa maggiore attenzione.

Insieme alla celebrazione del Doge Day, le condizioni sono mature per una frenesia da meme coin, con Dogeverse in testa.

Se da un lato Dogecoin è alle prese con una temporanea battuta d'arresto, dall'altro Dogeverse si sta rapidamente affermando come la nuova stella dell'universo delle meme coin. Dogeverse non è solo un trend passeggero, ma una stella nascente nel mondo delle criptovalute.

