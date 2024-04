Visita del sottosegretario Delmastro al carcere di Sanremo, l'USPP: “Chiediamo sede disagiata e un distaccamento cinofili in Liguria”

Il sindacato USPP ha incontrato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, al termine della visita del carcere di Valle Armea.

“È stata l’occasione per verificare di persona le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria - ha dichiarato Guido Pregnolato, segretario regionale USPP - diverse le problematiche da affrontare, innanzitutto la carenza di personale: la pianta organica va assolutamente rivista perché tutti gli agenti possano lavorare serenamente”.

“L’emergenza vera però è un’altra - aggiunge Pregnolato - l’istituto di pena deve rientrare nell’elenco delle sedi disagiate. Il carcere di Sanremo si trova lontano da tutto, difficilmente collegato e gli agenti che vi operano sono troppo penalizzati. Abbiamo consegnato un documento al Sottosegretario chiedendo di rivedere la situazione di Sanremo rendendola sede disagiata in modo da offrire al personale un incentivo maggiore in compensazione del disagio lavorativo. A livello regionale abbiamo proposto l'istituzione di un distaccamento cinofili sottolineando l’importanza di tale servizio per l’attività di contrasto all’introduzione illecita di sostanze stupefacenti all’interno delle carceri liguri”.

In allegato la lettera consegnata al sottosegretario Delmastro.