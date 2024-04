Donato Di Ponziano, portavoce del movimento 'Andiamo!' attacca l'ultimo sondaggio elettorale

“Siamo entrati all’interno del vortice elettorale. Inizia l’ora dei sondaggi, anche quelli costruiti su misura. C’è da chiedersi a cosa servano se sono farlocchi. Ma veramente si può credere che oggi, il cittadino che andrà a votare, si faccia influenzare dal fatto di conoscere il dato di una statistica partigiana?”

Sono le parole di Donato Di Ponziano, portavoce della lista ‘Andiamo!’, che prosegue: “Ma non importa, nulla di nuovo, fa tutto parte del solito film delle elezioni, dove tutti debbono dire la loro, tutti debbono attirare l’attenzione proclamando i buoni propositi e le scelte che sono sempre migliori di quelli degli altri. E’ il momento delle promesse, ma quelle da marinaio che arrivano da coloro che hanno recentemente ricoperto cariche di governo cittadino e ci hanno lasciati da tempo, troppo tempo, in attesa di soluzioni, non fanno più effetto. La gente è stanca e saprà giudicare”.

“C’è veramente da chiedersi dove fossero i noti fenomeni che oggi suonano di nuovo alla porta richiedendo il voto, raccontando di nuovo che i problemi stavolta saranno risolti, quelli che da anni sono rimasti davanti ai nostri occhi senza mai trovare soluzione. Ricordo che 10 anni fa l’immondizia iniziava ad accumularsi in bella vista sulle nostre strade. Oggi il disagio è persino aumentato, le strade sono dissestate, la pulizia carente e trovare un posteggio anche per uno scooter un’impresa difficile. A dirlo non siamo noi, ma le centinaia di segnalazioni pervenute ad Andiamo! nella nostra campagna di ascolto. E hanno il coraggio di ripresentare i loro volti tronfi sui manifesti, con i loro slogan, ricchi di parole, ma dai contenuti demagogici. Sbagliare nelle scelte è una cosa che accade a tutti, ma perseverare sarebbe veramente diabolico”.