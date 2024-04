Sanremo, al via a Bussana la scuola diocesana “B. Carlo Acutis”

La scuola diocesana “Carlo Acutis”, situata a Bussana, Sanremo, in via Stefano Geva 8, a partire da settembre 2024, offrirà la possibilità di istruzione parentale per studenti della primaria e della secondaria di primo grado e, nel pomeriggio, dalle 14 alle 17 attività di doposcuola e di oratorio, aperte a tutti. È previsto anche il servizio di pranzo.

La scuola offre al territorio l’opportunità dell’istruzione parentale sempre più ricercata e scelta in Italia. La diocesi di Ventimiglia – Sanremo mette a disposizione una struttura recentemente rinnovata e messa a norma, facilmente accessibile dall’Aurelia bis, con possibilità di parcheggio, che dal borgo di Bussana si affaccia sul mare.

Accanto all’attività scolastica, dunque, anche altre esperienze collaterali con scopi didattici, educativi e formativi quali doposcuola, uscite, laboratori, sport, musica, canto e oratorio.

Nell’insieme delle attività si potranno pure scoprire la storia e la cultura locali.

La presenza di un sacerdote garantirà inoltre l’assistenza spirituale, per alunni, famiglie e insegnanti che lo desiderino.

La scuola parentale è una realtà, in diverse parti d’Italia e ancor più all’estero. Serve a garantire ai genitori l’esercizio del loro diritto fondamentale e costituzionale di istruire ed educare la prole, secondo i propri valori.Vuol essere una scuola accessibile a tutti, basata sul contributo volontario di insegnanti, educatori e genitori, che riconoscono e aderiscono alla proposta formativa sostenuta dalla Diocesi. È una scuola innovativa per molti aspetti, ma che offre e garantisce la solidità tradizionale dell’insegnamento, seguendo passo passo l’alunno nelle sue esigenze e propensioni.

Iscrizioni aperte fino al 31 agosto.

Per informazioni contattare la mail scuoladiocesanacarloacutis@gmail.com o telefonare a don Thomas Toffetti Lucini al numero 3313724440 o a Giovanni Parise al numero 3407260159.

Sito internet: www.scuolacarloacutis.it