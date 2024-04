Elezioni Sanremo, 'Andiamo!': “Grazie a Rixi per il risultato storico ottenuto al G7 Trasporti con la Francia”

Dalla lista 'Andiamo!', schierata a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando, arrivano i ringraziamenti al viceministro Edoardo Rixi a seguito del G7 Trasporti.

“Grazie a Rixi per il risultato storico ottenuto al G7 Trasporti con la Francia. Finalmente, è stata firmata la convenzione tra Italia e Francia sulla linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia - dicono da 'Andiamo!' - il nuovo accordo prevede una condivisione più equa dei costi. Un risultato atteso dal 1979. Un grande passo avanti per la Val Roja, il Colle di Tenda e il nostro territorio legato in modo indissolubile al Cuneese”.