Elezioni Sanremo: intervento del candidato sindaco Fellegara sulle maxi bollette della fornitura idrica

"E' successo di nuovo. E succederà ancora se non si corre ai ripari. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una maxi bolletta retroattiva per un commerciante di Sanremo. È possibile che chi dirige l'Ato idrico e la Provincia non si renda conto che siamo di fronte ad una follia? Fino a che punto si può spingere il menefreghismo nei confronti di chi lavora sul territorio?". Domande che pone il candidato sindaco Fulvio Fellegara che continua: "Ho chiamato i presidenti di Confcommercio e Confesercenti cittadini per esprimere loro nostra solidarietà. Saremo disponibili ad incontrare le associazioni di categoria per ragionare su proposte e sostenere le loro ragioni. Nel frattempo chiediamo subito a Rivieracqua di sospendere l'invio di ulteriori bollette retroattive. Il tema va affrontato e risolto".

"Oggi tutti si lamenteranno di questa situazione ma è giusto ricordare che Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno sostenuto la privatizzazione di Rivieracqua (a dispetto delle recentissime dichiarazioni del Candidato Rolando col quale evidentemente dissentono sul tema). Intanto gli attuali rappresentanti del nostro Comune si sono schierati nelle ultime elezioni provinciali nella stessa lista di Scajola ed oggi governano la provincia insieme a lui sostenendo chi privatizza l'acqua pubblica. Nel frattempo arrivano colpi mortali ai nostri commercianti".