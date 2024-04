Carcere per i giornalisti, Natale e Quesada (PD): "Gli emendamenti del senatore Berrino minacciano la libertà di stampa. E' inaccettabile"

"La proposta del Senatore Berrino non solo va contro i principi fondamentali della nostra Costituzione, ma è anche in contrasto con la chiara richiesta della Corte Costituzionale, espressa nel 2021, che chiedeva di cancellare il carcere per i giornalisti e di eliminare qualsiasi azione che potesse limitare la libertà di stampa e di espressione. È inammissibile prevedere il carcere per i giornalisti, un'azione che rappresenta un grave attacco alla democrazia e al diritto dei cittadini di essere informati”, così il segretario del Partito Democratico ligure Davide Natale e il segretario provinciale del PD di Imperia Cristian Quesada rispetto agli emendamenti presentati da Berrino al Senato.