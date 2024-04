Elezioni Sanremo: il candidato di FdI Davide Verrando denuncia degrado e sosta selvaggia a pochi metri dall’Ariston

Il candidato di Fratelli d’Italia, Davide Verrando, ha incontrato alcuni commercianti di P.zza Colombo e zone limitrofe ed è stato accompagnato per un sopralluogo in una zona che può essere definita come un’immagine di degrado, pur essendo molto frequentata.

“Ho trovato in via Canessa una situazione incredibile - dichiara Verrando - e siamo a pochi metri da Via Matteotti e dal Teatro Ariston. Una via trafficata, dove ci sono anche parecchie attività commerciali ma sembra una situazione da terzo mondo, completamente dimenticata. La strada è tutta piena di buche, una addirittura è sia larga che lunga mezzo metro, e l’asfalto esiste soltanto per metà. Non passa inoltre inosservato lo stato di pulizia della strada e soprattutto del marciapiede così come il parcheggio selvaggio che la contraddistingue, con mezzi che procedono addirittura in contromano creando un grave pericolo per l’incolumità delle persone”.

“I commercianti - conclude Verrando - mi dicono che è così da tantissimo tempo e ciò per una città come Sanremo, in pieno centro, non è tollerabile e che questo problema, nonostante le varie segnalazioni agli uffici competenti del Comune, richiede ormai un’attenzione e una risoluzione immediata”.