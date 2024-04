Elezioni Sanremo, il candidato del centrodestra Gianni Rolando incontra Confesercenti

Proseguono gli incontri con la cittadinanza e le categorie produttive al point del candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi,Sanremo Domani e Andiamo!. Ieri pomeriggio Rolando, insieme ai candidati al consiglio comunale di FdI Ethel Moreno e Antonino Consiglio, che hanno organizzato l'incontro, ha avuto modo di condividere spunti importantissimi per Sanremo con Confesercenti.

Tanti i temi messi al centro come: la creazione di un tavolo permanente dell’economia cittadina con le associazioni di categoria e gli assessorati di competenza, l’apertura di un nuovo e adeguato Ufficio del Turismo con esperti del settore, la creazione del Taxi del Mare, l’introduzione di maggiori sgravi alimentari per le famiglie che ne hanno bisogno, la costruzione del PalaFestival, il progetto di rilancio della ciclabile, lo stop alla creazione di nuovi supermercati, il rinnovo della rete fognaria cittadina, la creazione di un Casinò a Mare e di un Totem turistico all’interno del Mercato Annonario, la lotta all’abusivismo commerciale, il finanziamento di una squadra comunale di manutenzione urbana e il ripristino della vecchia viabilità intorno al Mercato Annonario e dell’impianto di areazione della pescheria comunale.