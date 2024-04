Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 11 a domenica 14 aprile in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 11 APRILE



SANREMO

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.30. ‘Dermochirurgia di precisione’: convegno a cura de Sidco (Società italiana dermatologia chirurgica e oncologica) sui tumori cutanei, prevenzione, diagnostica istologica, dermochirurgia diagnostica. Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 aprile (il programma della giornata)

16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069



17.00. Per i ‘Martedì letterari’ (eccezionalmente di giovedì), Mara Pardini presenta ‘E poi toccarlo il mare’ (De Ferrari). Nota di lettura di Giuseppe Conte. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili

21.00. Spettacolo per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo con protagonista la Scuola musicale di Dugo Selo, nella regione di Zagabria. In programma musica folk, di Saint-Saens,Chopin e Clementi. Aprono il violinista Volodymyr Baran dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e la flautista genovese Antonella Bini. Presenta Greta Echelon Secchi. Teatro Centrale, ingresso libero

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)



10.00-18.00. Mostra ‘Imperia, la rinascita di una città’ curata dagli studenti del Liceo Artistico di Imperia. Civica Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 13 aprile

17.00. Presentazione libro ‘Anno dopo anno... Imperia, una città in cammino’ di Antonella Gaibisso Dominici e Biancamaria Gandolfo Donatiello. Intermezzi musicali a cura del Coro ‘conClaudia’ con canti della tradizione popolare Imperiese, onegliese e portorina, diretto da Margherita Davico, alla tastiera Tiziana Zunino. Dialoga con l’autrice Francesco Vatteone. Biblioteca Lagorio, piazza De Amicis

21.15. Concerto Funky-Jazz dei Captain's Brotherhood. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561

VENTIMIGLIA



9.30-14.00. Convegno sulla Vespa Velutina – Nuove strategie per affrontare l’emergenza’ con la partecipazione di numerosi relatori. Muse Civico Archeologico Girolamo Rossi (la locandina con il programma)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Il cinema italiano nei manifesti cinematografici della Polonia’. Sede dell'UCD-ANPI, via Mercato 8, fino al 14 aprile

DIANO MARINA

15.00 & 16.00. 6ª edizione del World Folklore Festival: Sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni del Molo delle Tartarughe (h 16)



16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



MOLINI DI TRIORA



10.00. Escursione alla scoperta della Valle Argentina nella zona di Molini e Corte a cura del CAI, sezione di Sanremo. Ritrovo al parcheggio in uscita a monte da Molini (più info)

TRIORA

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2024: Turno 3 (12 match). Monte-Carlo Country Club, fino al 14 aprile (il programma)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



VENERDI’ 12 APRILE

SANREMO



8.30. ‘Dermochirurgia di precisione’: convegno a cura de Sidco (Società italiana dermatologia chirurgica e oncologica) sui tumori cutanei, prevenzione, diagnostica istologica, dermochirurgia diagnostica. Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 aprile (il programma della giornata)

9.00-12.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069

16.00. Per l’Unitrè, presentazione del libro ‘Prendersi cura di sé con la Mindfullness ovvero con la pratica di consapevolezza’ di Alba Rizzo. Ex sala consiliare del Museo civico, piazza Nota

18.00. Calore esotico di melodie gitane e andaluse e una Suite di danze boeme’: concerto della sinfonica di Sanremo diretta dal M° Stefan Frms con Gary Levinson al violino. Musiche di Scannavini, Camille Saint-Saéns, Dvorak. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

21.00. Conferenza di Monsignor Marco Frisina, biblista, docente e compositore di fama internazionale. Evento a cura della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo. Teatro del Casinò Municipale (prenotazioni a questo link)

21.00. Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi su Michelangelo, tratta dal libro dello stesso Sgarbi. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



9.00. Convegno dal titolo ‘Imprese etiche: cambiare il presente per cambiare il futuro’, per promuovere e suggerire la creazione di imprese eticamente responsabili, attraverso le testimonianze di tre realtà già operative in Italia: Humana People to People Italia, Gaia Tech e Ricibo Genova. Evento a cura dell’associazione ApertaMente Imperia. Biblioteca civica Lagorio (locandina)



9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)



10.00-18.00. Mostra ‘Imperia, la rinascita di una città’ curata dagli studenti del Liceo Artistico di Imperia. Civica Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 13 aprile



18.00. Per il tour letterario ‘Un Mare d’Inchiostro’, il cantautore Simone Alessio (in arte Garibaldi) presenta la sua opera prima ‘Protomorfosi’ (Youcanprint). Conduce Luca Valentini. NoName di via Genala 13

19.00. Incontro Vegetariano a cura di Susanna Bernoldi dal titolo ‘Pianeta Terra: Il punto di non ritorno… a noi decidere’ + presentazione del progetto ‘Un Seme dopo di Noi’ a cura di Martina Angelini (ANFFAS) + cena con condivisione di specialità non cruente preparate da ogni partecipante: piatti salati, qualche dolce, vino, acqua, frutta. Casa del Popolo in Via del Collegio a Oneglia, info 329 9715795

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Il cinema italiano nei manifesti cinematografici della Polonia’. Sede dell'UCD-ANPI, via Mercato 8, fino al 14 aprile



SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Inaugurazione della sede di Local Hub, iniziativa nel settore del turismo che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo e a valorizzare il territorio e la cultura locale. Area commerciale del Porto turistico della Marina degli Aregai

SAN LORENZO AL MARE



21.15. ‘Princesa’ spettacolo con Vladimir Luxuria tratto dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque. Teatro dell’Albero, info 347 7302028 (più info)



DIANO MARINA



10.00. ‘Diano Marina – Città che legge’: incontro dedicato alle scuole primarie del golfo dianese con lo scrittore Sergio Olivotti, organizzato in collaborazione con la Libreria Mondadori. Museo Civico del Lucus Bormani al Palazzo del Parco

16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



21.00. In occasione della rassegna culturale ‘I Venerdì della Conoscenza’, spettacolo teatrale ‘La donna della bomba atomica’ scritto e interpretato dalla celebre fisica, scrittrice e attrice Gabriella Greison. Teatro Sandro Palmieri del Politeama Dianese, ingresso libero



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CIPRESSA

21.00. Serata astronomica con osservazione del cielo primaverile, la Luna, Giove e la cometa 12P/ Pons-Brooks. Evento a cura del gruppo Astrofili di Ceriana a favore de ‘Il Cuore di Martina’ per l’acquisto di un’incubatrice per il trasporto neonatale e un ventilatore polmonare per lo STEN del Gaslini. Parco della Torre Gallinaro (contributo minimo 5 euro), per partecipare inviare messaggio a astrofiliceriana@gmail.com

DOLCEDO

21.00. ‘Viaggio in Italia’: concerto della Camerata Musicale Ligure con musiche di Rossini, Verdi e musica da film di Nino Rota, Nicola Piovani e Fiorenzo Carpi e un trittico di danze italiane di Mario Gangi, allievo di Nino Rota. Chiesa Parrocchiale di S. Tommaso Apostolo

TRIORA

9.00-20.00. ‘Nati Liberi’: mostra fotografica sugli animali di Elisabetta Perrone e Antonio Semiglia. Palazzo Stella, fino al 1° maggio (dal venerdì alla domenica), info 0184 94676

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2024: ¼ di Finale (8 match). Monte-Carlo Country Club, fino al 14 aprile (il programma)





SABATO 13 APRILE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.30. ‘Dermochirurgia di precisione’: ultimo giorno del convegno a cura de Sidco (Società italiana dermatologia chirurgica e oncologica) sui tumori cutanei, prevenzione, diagnostica istologica, dermochirurgia diagnostica. Palafiori di corso Garibald (il programma della giornata)

9.30. ‘Camminare fa bene - Memorial Manfrin’ (11a edizione): passeggiata lungo il parco costiero da Sanremo ad Arma di Taggia organizzata dalla Rete per l’Invecchiamento Attivo. Ritrovo e partenza in Piazzale Carlo Dapporto (locandina)

10.00-13.30. ‘Patologia flebo-linfatica: diagnosi, correlazioni anatomo-funzionali e scelte terapeutiche’: incontro aperto a medici e cittadinanza sui temi delle malattie venose, della circolazione linfatica, ortopedia, malattie vascolari e linfatiche, il ruolo della fisioterapia nelle problematiche vascolari e linfatiche e l’importanza dell’appoggio plantare nelle patologie circolatorie. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29



10.55. ‘Trofeo Gianni Cozzi’ (18ª edizione): segnale di avviso regata con percorso Marina di San Lorenzo – Marina degli Aregai (più info)

9.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati (h 9/12-15/18). Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069

16.00. Presentazione libro ‘Caro Bastardo - Raccolta di lettere a quel lui che ti ha fatto dl male’ a cura di Gloria Celli, Michela Mirici Cappa e Silvia Padulazzi. Museo civico di Piazza Nota, ingresso libero

18.00. ‘Musica dell’Anima’: concerto di musica religiosa diretto da Monsignor Marco Frisina con il Coro della Diocesi di Roma e Orchestra Sinfonica di Sanremo. Evento a cura della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo. Teatro Ariston (prenotazioni a questo link)

IMPERIA

9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)

10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra ‘Imperia, la rinascita di una città’ curata dagli studenti del Liceo Artistico di Imperia. Civica Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5

10.00-19.00. ‘Sol&vento – Energia di Primavera’: 23ª edizione del Festival Internazionale di aquilonismo con Aquiloni giganti, artistici, statici, acrobatici + Laboratori didattici e musica + Teatro e intrattenimenti per bambini + Arte e fotografia + Giochi e gonfiabili + Lezioni gratuite di surf, sup wing foll e windsurf + Lezioni gratuite di skate + Sfilata amatoriale con cani + Prodotti tipici e artigianali. Borgo Marina, anche domani (il programma nella locandina)

11.30. Inaugurazione del Ridotto del Teatro Cavour comprensivo degli spazi pertinenziali (h 11.30) + visite guidate nel pomeriggio (14.30- 15.15- 16.00- 16.45- 17.30- 18.15) della durata indicativa di 45 minuti, per gruppi di non oltre 25 persone per volta. Teatro Cavour in via Cascione, prenotazioni all’indirizzo all'indirizzo mail ridottocavour@comune.imperia.it



17.00. Presentazione libro Solstizio d’estate (ed. Antea) della scrittrice Lucia Barbera. Dialoga con l’autrice il giornalista Stefano Delfino. Teatro Lo spazio vuoto



17.30 & 18.15. Presentazione del libro ‘Lasciami andare’ alla presenza dell’autrice Claudia Fachinetti, in collaborazione con la Libreria Mondadori di Imperia + Alle 18.15, visita tematica in museo con speciale focus alla sezione del museo dedicata ai cetacei a cura dell’Associazione Delfini del Ponente. Museo Navale e Planetario di Imperia, Via Scarincio 9



21.00. ‘Funny Money’ di Ray Cooney: commedia a cura della Compagnia ‘Ramaiolo in scena’ con Christian Ferrari, Paola Luperto, Massimo Belmonte, Alessandro De Masi, Daria Vitale, Alessia Mela, Alessandro Manera, Mario Rainaldi. Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi 14 a Porto Maurizio, prenotazioni al numero 375 8311212



21.15. ‘Aedem’: spettacolo teatrale scritto e interpretato da Silvia Ponzo della compagnia Opificio 3 di Roma, info e prenotazioni al numero 329 4955513

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

10.00-19.00. ‘Storia di un patatrac, ritrova il bimbo che è in te e sorridi con lui’: corso di Clown condotto da Franco Muzzarelli (clown Tizzio). Sede dell’associazione ‘Quattro passi insieme’, C.so Limone Piemonte 174/A, info 380 3525565,anche domani



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Il cinema italiano nei manifesti cinematografici della Polonia’. Sede dell'UCD-ANPI, via Mercato 8, fino al 14 aprile



OSPEDALETTI

14.00-19.00. ‘Raduno dei Fiori 2024 – 4° Memorial Alessandro Gazzano’: prova spettacolo sul circuito cittadino internazionale di Auto Storiche, Abarth, Rally, Moderne + percorso nell’entroterra che toccherà diverse località come Ceriana, Perinaldo, Apricale, Bajardo (il link con tutte le info), anche domani

DIANO MARINA



10.00-18.00. Apertura al pubblico della ‘Mostra dei parmuei’ e del suo laboratorio per scoprire e continuare a tramandare la bellezza e la ricchezza della tradizione dell'intreccio delle palme. Oratorio della Santissima Annunziata, situato davanti al porto turistico (h 10/12-15/18), anche domani

16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d’Inchiostro’, Marta Stella presenta il suo libro ‘Clandestine’ (Bompiani). Modera l’incontro Felicia Crescenzi, docente dell’Istituto ‘Ruffini’ di Imperia, con Francesca Rotta Gentile, curatrice della rassegna. Letture a cura dell’attrice Nicole Ghirardi. Intermezzi musicali della pianista Luisa Repola, docente dell’Istituto Comprensivo ‘Sauro’, e la flautista Aurora Pulinetti. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)

BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)

CAMPOROSSO

16.30. Per la Rassegna ‘Camporosso in Musica’, concerto del M° Sergio Basilico (liuto) e il coro Canthum Rubeum. In programma musica rinascimentale e madrigali. Cala M. Saredi del Palazzo Comunale, ingresso libero

DIANO CASTELLO

20.45. Show ‘Incredibile ma vero!’: vivace collage di atti unici e monologhi tratti dai repertori del celebre Aldo Nicolaj e dell’emergente Alessandro Casola.Regia di Vittorio Capotorto. Scenografie di Annarita Naclerio. Teatro Concordia, ingresso a offerta, info 0183 1980591

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA



9.00-20.00. ‘Nati Liberi’: mostra fotografica sugli animali di Elisabetta Perrone e Antonio Semiglia. Palazzo Stella, fino al 1° maggio (dal venerdì alla domenica), info 0184 94676

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2024, ½ Finali: Primo Doppio: dalle ore 11.00 + Primo Singolo: Non prima delle ore 13.30 + Secondo Singolo: Non prima delle ore 15.30 + Seguito da: Secondo Doppio (4 match). Monte-Carlo Country Club, fino al 14 aprile (il programma)





DOMENICA 14 APRILE



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

10.00. Santa Messa presieduta da Mons. Antonio Suetta con il Coro della Diocesi di Roma diretto da Mons. Marco Frisina. Basilica Concattedrale di San Siro



14.30. ‘Danzare per la vita’: evento nazionale di danza a cura di Deyla Del Core con 250 ballerini di Lombardia, Toscana, Liguria, Piemonte e Sardegna. Presentano Agata Reale e Tony Del Core. In giuria Antonio Fini, Salvatore Dello Iacolo, Simona Del Nigro e Giacomo Molinari. Teatro del casinò (10/12 euro)

15.00. Festival Story: rassegna canora dedicata alla storia del festival della canzone con esibizione di cantanti dilettanti semi professionisti e/o professionisti che si cimenteranno sui brani del festival dal 1951 al 2024 + racconto di aneddoti e curiosità sulla canzone o sulle vicende successe nell'anno dell’esibizione. Presentano Alex Penna e Paolo Pippione. Palco di piazza Eroi Sanremesi, monumento Siro Carli

15.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069

16.00. Lo scrittore, traduttore, psicanalista, Michel Orcel parlerà delle lettere francesi di Giacomo Leopardi. Evento a cura dell SIDEF. Museo Civico di Sanremo, piazza Nota 2

IMPERIA



10.00-19.00. ‘Sol&vento – Energia di Primavera’: 23ª edizione del Festival Internazionale di aquilonismo con Aquiloni giganti, artistici, statici, acrobatici + Laboratori didattici e musica + Teatro e intrattenimenti per bambini + Arte e fotografia + Giochi e gonfiabili + Lezioni gratuite di surf, sup wing foll e windsurf + Lezioni gratuite di skate + Sfilata amatoriale con cani + Prodotti tipici e artigianali. Borgo Marina (il programma nella locandina)



10.00-18.15. Visite guidate del Ridotto del Teatro Cavour (mattino 10.00- 10.45- 11.30- 12.15, pomeriggio 14.30- 15.15- 16.00- 16.45- 17.30- 18.15) della durata indicativa di 45 minuti, per gruppi di non oltre 25 persone per volta. Teatro Cavour in via Cascione, prenotazioni all’indirizzo all'indirizzo mail ridottocavour@comune.imperia.it

17.15. ‘Aedem’: spettacolo teatrale scritto e interpretato da Silvia Ponzo della compagnia Opificio 3 di Roma, info e prenotazioni al numero 329 4955513

18.30. ‘Stand up for the 42’: spettacolo teatrale sui confini geografici e mentali (10 euro). Teatro della Soietà. Operaia, info: 371 6108307

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Passeggiata di primavera’, camminata non competitiva della lunghezza di circa 10 km lungo le strade ed i sentieri dell'entroterra ventimigliese per scoprire, o riscoprire, il piacere di camminare in compagnia ammirando i più suggestivi scorci del ponente ligure. Evento a cura del Cai di Ventimiglia. Partenza da Piazza della Libertà, davanti al comune (iscrizioni dalle 8, 13 € adulti, 6 € fino a 12 anni)- Arrivo a Ventimiglia Alta con ristoro finale e gadgets per tutti



10.00-19.00. ‘Storia di un patatrac, ritrova il bimbo che è in te e sorridi con lui’: corso di Clown condotto da Franco Muzzarelli (clown Tizzio). Sede dell’associazione ‘Quattro passi insieme’, C.so Limone Piemonte 174/A, info 380 3525565,anche domani

10.30 & 14.00. ‘Come rigenerare i nostri terreni nel rispetto della Natura’: evento a cura dell'Associazione Ortinsieme tenuto dall'agronomo Stefano Vegetabile con una parte teorica al mettino e una pratica al pomeriggio. Momento conviviale alle 12.30. Sede dell'Associazione, via privata dei Gerani 6

VALLECROSIA

17.00. Per ‘Primavera in Musica’ (18ª edizione), concerto del Duo Fisarmonica/Bandoneon e Pianoforte. Sala Polivalente Giacomo Natta, ingresso libero

BORDIGHERA

9.00-18.00. Fiera delle Anime: grande festa con bancarelle + Street Food + Fattoria didattica e animali + Trucca bimbi + Family circus + Musica dal Vivo. Spianata del Capo

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra dal titolo ‘Il cinema italiano nei manifesti cinematografici della Polonia’. Sede dell'UCD-ANPI, via Mercato 8



OSPEDALETTI

8.00-17.00. ‘Raduno dei Fiori 2024 – 4° Memorial Alessandro Gazzano’: prova spettacolo sul circuito cittadino internazionale di Auto Storiche, Abarth, Rally, Moderne + percorso nell’entroterra che toccherà diverse località come Ceriana, Perinaldo, Apricale, Bajardo (il link con tutte le info)

SANTO STEFANO AL MARE



10.55. ‘Trofeo Gianni Cozzi’ (18ª edizione): segnale di avviso regata Marina di San Lorenzo – Marina degli Aregai. Al termine della regata cerimonia di premiazione presso la terrazza dell’Aregai Marina Hotel & Residence (più info)

DIANO MARINA



10.00-18.00. Apertura al pubblico della ‘Mostra dei parmuei’ e del suo laboratorio per scoprire e continuare a tramandare la bellezza e la ricchezza della tradizione dell'intreccio delle palme. Oratorio della Santissima Annunziata, situato davanti al porto turistico (h 10/12-15/18)

16.00. Per gli ‘Incontri di Primavera’, visita alla Chiesa di Santa Lucia in borgata Santa Lucia organizzata dalla Communitas Diani, partecipazione gratuita

ENTROTERRA

BORGOMARO



10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CASTELLARO



9.00. Trofeo Gianni Cozzi: gara di golf con formula 18 buche stableford hcp3 categorie; saranno premiati i primi 2 giocatori di categoria, il primo lordo, la prima lady ed il primo senior. Castellaro Golf Club, prenotazioni ed info golfclub@castellarogolf.it

PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

9.00-20.00. ‘Nati Liberi’: mostra fotografica sugli animali di Elisabetta Perrone e Antonio Semiglia. Palazzo Stella, fino al 1° maggio (dal venerdì alla domenica), info 0184 94676

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



12.00 & 15.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2024: Finale del Doppio h 12.00 + Finale del Singolo h 15.00. Monte-Carlo Country Club (il programma)

18.00. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretto dal M° Tarmo Peltokoski con il soprano Chen Reiss. In programma: Berg, Mahler. Auditorium Rainier III (più info)





