I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: tre vittorie e una sconfitta nel fine settimana orange

Dopo la pausa pasquale le formazioni giovanili dell’Ospedaletti sono tornate in campo per gli impegni nei rispettivi campionati. La Juniores di mister Fabio Luccisano ha superato il Borghetto 1968, così come gli Allievi Under17 allenati da Marco Anzalone hanno ottenuto i tre punti contro il Riva Ligure grazie anche alla tripletta realizzata da Pafumi. Successo interno per gli Allievi Under16 di mister Leandro Di Franco contro l’Albenga, mentre i Giovanissimi Under14 allenati da Ferdinando Eulogio sono stati superati dal Pietra Ligure.

Juniores: Ospedaletti - Borghetto 1968 6-1

Marcatori: Angeli, aut., Manno (2), Raviola, Tantan

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Mema, 3 Saih, 4 Barbagallo, 5 Di Nicola, 6 Cascone, 7 Manno, 8 Sartori, 9 Avandro, 10 Angeli, 11 Raviola. A disposizione: 12 Sambito, 13 Tantan, 14 Molinari, 15 Santarsiero, 16 Consalvo, 17 Mbithi. Allenatore: Fabio Luccisano



Allievi Provinciali Under 17: Ospedaletti - Riva Ligure 9-1

Marcatori: Pafumi (3), aut., Pereira, Le Rose, Aboulfadl A., Klersi (2)

Ospedaletti: 1 Annis, 2 Aboulfadl M., 3 Zoccali, 4 Abidi, 5 Monterosso, 6 Pereira, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Kanina, 10 Le Rose, 11 Aboulfadl A. A disposizione: 12 Fassola, 13 Borella, 14 Rondinone. Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under 16: Ospedaletti - Albenga 3-0

Marcatori: Pesce, Anzalone (2)

Ospedaletti: 1 Calipa, 2 Valente, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Pesce, 6 Faurie, 7 Urciuoli, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Quartiere. A disposizione: 12 Rondelli, 13 Micaroni, 14 Borella, 15 Ben Mzaker, 16 Vinguerra. Allenatore: Leandro Di Franco.

Giovanissimi Regionali Under 14: Pietra Ligure - Ospedaletti 4-1

Marcatori: Belvisi

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Spaggiari, 3 Scialanca, 4 Rodigari, 5 Guardiani, 6 Ghiacci, 7 Rinaldi, 8 Belvisi, 9 Chirila, 10 Alemanno, 11 Ligato. A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Di Martino, 14 Traverso. Allenatore: Ferdinando Eulogio.