Sanremo: venerdì prossimo al Museo Civico la presentazione del libro Effetto Atlantide: come salvarci dal naufragio digitale’

Venerdì prossimo alle 16, al Museo Civico di Sanremo, Nicoletta Prandi presenterà del libro ‘Effetto Atlantide: come salvarci dal naufragio digitale’.

Il futuro della società phygital è a rischio, dirottato da lotte di potere, discriminazioni e pratiche aziendali al limite della legalità. Portarle in superficie è il primo passo per navigare in sicurezza nella transizione digitale ed evitare il naufragio sociale, politico e lavorativo della civiltà contemporanea. Come sfruttare solo i venti a favore e riconoscere le ciambelle di salvataggio? A queste domande prova a rispondere Effetto Atlantide: un saggio di inchiesta ricco di esempi, spesso sconosciuti, tratti dalla cronaca, e anche di buone pratiche a difesa della democratica convivenza civile. Tra algoritmi firmati Unione Europea con funzioni di polizia, lobby di tecno utopisti, illusioni di metaversi e luccicanti inganni in stile ChatGPT, con interviste ad autorevoli addetti ai lavori, Effetto Atlantide offre al lettore un viaggio senza ritorno nel futuro prossimo, con arrivo a destinazione nelle mani di navigatori esperti.

Nicoletta Prandi è giornalista specializzata nella divulgazione scientifica e politica dei temi legati all’innovazione e all’Intelligenza Artificiale. Ha contribuito a fondare il Centro di Competenze sulla Sicurezza Urbana (CCSU). È stata membro del gruppo di lavoro allargato PdR UNI 48:2018, la prima prassi di riferimento in Italia volta a promuovere maggiori competenze nell’ambito della pubblica amministrazione nei processi di acquisto di tecnologie per la gestione della sicurezza urbana. Conduce il talk politico Pane al Pane su Radio Lombardia ed è Direttore Responsabile del sito web Nuova Sicurezza.

