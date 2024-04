Benetazzo, Canessa e Capurro candidati nella lista ‘Sanremo Domani’ a sostegno di Rolando Sindaco

Si aggiungono altri nomi di candidati alla squadra di Sanremo Domani, la lista civica a sostegno del candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando.

Tra le new entry per la corsa al consiglio comunale nella lista Sanremo Domani, troviamo: Elena Benetazzo 53 anni ex agente immobiliare ed oggi segretaria dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia, Nicholas Capurro 33 anni imprenditore nel settore paesaggistico/giardinaggio e Raffaella Canessa 55 anni avvocato libero professionista impegnata da anni nel campo del sociale e volontariato, sottolineando che il suo impegno sarà rivolto alla tutela dei diritti dei più deboli.

“La composizione della squadra che mi accompagnerà in questa avventura, è ormai alle sue battute finali e nei prossimi giorni diffonderemo gli altri nomi dei candidati della lista Sanremo Domani. Ci sarà il giusto mix - afferma il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando - di persone della società civile pronte ad impegnarsi per la Sanremo di domani!”.