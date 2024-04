Ventimiglia, a Trucco il nuovo servizio di raccolta differenziata partirà il 15 aprile

Il nuovo servizio di raccolta differenziata a Trucco, frazione di Ventimiglia, partirà il 15 aprile. In vista di questo appuntamento, il comune di Ventimiglia e Teknoservice hanno provveduto a inviare una lettera a tutti gli utenti per informarli sulle novità in arrivo, ma soprattutto per avvisare gli ultimi ritardatari sulla necessità di provvedere al ritiro dei kit per il conferimento dei rifiuti.

Infatti, la principale novità introdotta sarà quella dell’utilizzo esclusivo di moduli informatizzati per la raccolta del secco indifferenziato, della carta, dell’organico, del vetro e della plastica/lattine. Di conseguenza, tutti i bidoni attualmente utilizzati verranno rimossi. E’ essenziale, quindi, essere in possesso dei nuovi sacchetti dotati di QrCode, altrimenti l’utente non potrà accedere ai moduli.

Per venire incontro alle necessità degli utenti che ancora non hanno ritirato i loro kit, Teknoservice ha deciso di prorogare la distribuzione, presso il Greenpoint di piazza Ettore e Marco Bassi 1, aperto il martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13.

Ad ogni utente verrà consegnato il materiale informativo sulla raccolta differenziata, la tessera per il conferimento del vetro e i sacchetti dotati di QrCode per le frazioni dell’indifferenziato, plastica/lattine, organico e carta/cartone. Nella stessa occasione, bisognerà riconsegnare la tessera ID-Lock che serviva per l’apertura del bidone dell’indifferenziato, che verrà rimosso entro il 15 aprile.

Al ritiro deve presentarsi l’intestatario della Tari munito di tessera sanitaria; nel caso fosse impossibilitato, può delegare un’altra persona compilando l’apposito modulo allegato alla lettera inviata da Teknoservice. Lo stesso modulo può anche essere scaricato dal sito www.teknoserviceitalia.com. Oltre al modulo compilato e firmato, servirà anche copia del tesserino sanitario del delegante.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, o chiarimento di eventuali dubbi, gli utenti possono contattare Teknoservice in tanti modi: via mail, scrivendo a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com; telefonando al numero verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; scrivendo un messaggio via Whatsapp al numero 340.8572681, attivo anch’esso dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; tramite la pagina Facebook @bacinoventimigliese; di persona, presso il Greenpoint di piazza Ettore e Marco Bassi 1 ogni martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13.

E’ poi possibile contattare l’ufficio di Igiene ambientale del comune di Ventimiglia telefonando ai numeri 0184.280206 e 0184.280291 o scrivendo via mail all’indirizzo igieneurbana@comune.ventimiglia.im.it.

E’, infine, attivo il servizio “Sindaci in contatto 2.0” per ricevere comunicazioni in tempo reale dal sindaco e dall’Amministrazione comunale. Per usufruire del servizio, ci si può iscrivere compilando l’apposito form on line all’indirizzo www.ventimiglia.sindacincontatto.it, indicando numero di telefono e indirizzo di residenza per le comunicazioni mirate alle singole zone; in alternativa, si può chiamare il numero 0184.716194 e seguire le istruzioni vocali.