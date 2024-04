Ospedaletti: causa previsione di maltempo, rinviata la manifestazione 'Pasqua Spiaretè'

L'evento Pasqua Spiaretè, già calendarizzato per domenica 30 marzo ad Ospedaletti, viste le avverse previsioni meteorologiche annunciate per domenica che non permettono il regolare svolgimento dell'evento, gli organizzatori, in accordo con l'Amministrazione comunale, informano che la manifestazione è rinviata e sarà ricalendarizzata nelle prossime settimane.