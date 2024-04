Ventimiglia, il 10 e 24 aprile sarà attivo il servizio di cassoni scarrabili

L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alle Politiche Ambientali di Ventimiglia rendono noto che, per il mese di aprile, sono state individuate le date del 10 e 24 Aprile per il posizionamento e lo svolgimento del servizio di cassoni scarrabili in città, che avverrà secondo il seguente calendario:

- Mercoledì 10 Aprile, Funtanin, dalle 7.30 alle 11.30.

- Mercoledì 24 Aprile, Via Vittorio Veneto, dalle 7.30 alle 11.30.

A fine mese di aprile verranno comunicate le date inerenti agli appuntamenti del servizio per il mese di maggio.